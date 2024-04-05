Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

У Португалии больше нет сомнений относительно вступления Украины в ЕС – МИД

Иванна Костина, Станислав ПогориловПятница, 5 апреля 2024, 09:46
У Португалии больше нет сомнений относительно вступления Украины в ЕС – МИД
Паулу Ранжел, фото: Getty Images

Министр иностранных дел Португалии Паулу Ранжел в конце министерской встречи Атлантического альянса в Брюсселе заявил, что новое правительство страны во главе с премьер-министром Луишем Монтенегру выступает за вступление Украины в ЕС и раскритиковал предшественников за нерешительность в этом вопросе.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv

Прямая речь: "Премьер-министр Луиш Монтенегру дал четкий сигнал, что он выступает за расширение ЕС. Это то, что, по моему мнению, нужно было прояснить, поскольку Португалия имела определенные колебания, особенно когда ей предоставляли статус кандидата в прошлом году".

Реклама:

Министр признал, что предыдущее социалистическое правительство экс-премьер-министра Антониу Кошты было "полностью на стороне Украины", но в вопросе расширения "там были по крайней мере некоторые колебания, что всегда создавало поле для двусмысленности".

"Теперь никакой двусмысленности нет", – добавил он.

Бывший премьер-министр неоднократно предупреждал, что расширение ЕС должно сопровождаться реформой структур блока, включая его бюджет, чтобы избежать дисбаланса, например, в распределении европейских фондов, представительстве стран в Европейском парламенте и даже в правилах принятия решений между странами-членами.

ВИДЕО ДНЯ

Отвечая на эти предостережения, министр иностранных дел признал, что расширение "конечно, предполагает финансовую и договорную реформу".

"Такой была позиция предыдущего правительства, и она остается неизменной", – добавил он, подчеркнув отличие от нынешнего правительства, которое продемонстрировало "твердую приверженность поддержке расширения, когда оно произойдет".

Предистория:

  • На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новым премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру. Они договорились начать работу над соглашением по безопасности.
  • Перед этим новое правительство меньшинства в Португалии во главе с премьером Луишем Монтенегру принял присягу.

Темы: ПортугалияЕСевроинтеграцияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия добивает украинскую маневренную генерацию: что будет с Украиной при полном уничтожении ТЭС

В ООН заговорили об "экзистенциальной угрозе для народа Украины"

ISW: Недостаток ПВО ведет к медленным, но уверенным победам РФ на фронте

видео"Я что кого-то сбил?": ВРП показала видео с места смертельного ДТП с участием Тандыра

Кулеба: Мы бы не потеряли Трипольскую ТЭС, если бы имели достаточное количество Patriot

Поколение мужчин до 30 лет является наименее многочисленным для Украины, это угрожает мобилизации – NYT

Все новости...
Португалия
Президент Португалии поручил лидеру правоцентристов сформировать правительство
Снаряды для Украины: Португалия выделит 100 млн евро на "чешскую инициативу"
Парламентские выборы в Португалии не выявили явного победителя, правопопулисты стали третьими
Последние новости
09:44
Министр обороны Германии сравнил Путина с Гитлером
09:22
Китайские банки начали блокировать платежи из России за электронику − СМИ
09:20
Российские хакеры получили доступ к переписке агентств США с Microsoft
08:58
Спецкомиссия в Польше пожаловалась в прокуратуру на бывших премьера и министра юстиции
08:57
РФ для пополнения потерь отправляет на войну военных Тихоокеанского флота - ГУР
08:49
Мы еще не присвоили себе государство. Но у нас есть наша власть, а не российский губернатор – Наталья Кривда
08:41
Удар россиян по Николаеву: раненый мужчина умер в больнице
08:20
Россия добивает украинскую маневренную генерацию: что будет с Украиной при полном уничтожении ТЭС
08:07
Силы обороны за сутки отминусовали 840 оккупантов и 34 артсистемы
07:55
Сейм Польши начал обсуждение проектов о либерализации абортов
Все новости...
Реклама: