У Португалии больше нет сомнений относительно вступления Украины в ЕС – МИД

Министр иностранных дел Португалии Паулу Ранжел в конце министерской встречи Атлантического альянса в Брюсселе заявил, что новое правительство страны во главе с премьер-министром Луишем Монтенегру выступает за вступление Украины в ЕС и раскритиковал предшественников за нерешительность в этом вопросе.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv

Прямая речь: "Премьер-министр Луиш Монтенегру дал четкий сигнал, что он выступает за расширение ЕС. Это то, что, по моему мнению, нужно было прояснить, поскольку Португалия имела определенные колебания, особенно когда ей предоставляли статус кандидата в прошлом году".

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Министр признал, что предыдущее социалистическое правительство экс-премьер-министра Антониу Кошты было "полностью на стороне Украины", но в вопросе расширения "там были по крайней мере некоторые колебания, что всегда создавало поле для двусмысленности".

"Теперь никакой двусмысленности нет", – добавил он.

Бывший премьер-министр неоднократно предупреждал, что расширение ЕС должно сопровождаться реформой структур блока, включая его бюджет, чтобы избежать дисбаланса, например, в распределении европейских фондов, представительстве стран в Европейском парламенте и даже в правилах принятия решений между странами-членами.

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Отвечая на эти предостережения, министр иностранных дел признал, что расширение "конечно, предполагает финансовую и договорную реформу".

"Такой была позиция предыдущего правительства, и она остается неизменной", – добавил он, подчеркнув отличие от нынешнего правительства, которое продемонстрировало "твердую приверженность поддержке расширения, когда оно произойдет".

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