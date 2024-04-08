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Россияне из артиллерии обстреляли Никополь: ранены два человека

Анастасия ПроцПонедельник, 8 апреля 2024, 12:20
Россияне из артиллерии обстреляли Никополь: ранены два человека
Фото: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

8 апреля армия РФ атаковали город Никополь Днепропетровской области, в результате чего пострадали 21-летняя девушка и 49-летний мужчина. 

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

 
Фото: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "В Никополе двое раненых – 21-летняя девушка и 49-летний мужчина. Они в больнице в состоянии средней тяжести. Люди пострадали во время утреннего артобстрела города".

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Фото: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Детали: По словам главы Днепропетровской ОВА, также оккупанты уничтожили двухэтажный жилой дом. Есть и повреждены частные дома, хозяйственные постройки, авто. Разбит инфраструктурный объект, задело газопровод и линии электропередач, добавляет Лысак.



Темы: Днепропетровская областьНикопольобстрел
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