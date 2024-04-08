Россияне из артиллерии обстреляли Никополь: ранены два человека
Понедельник, 8 апреля 2024, 12:20
8 апреля армия РФ атаковали город Никополь Днепропетровской области, в результате чего пострадали 21-летняя девушка и 49-летний мужчина.
Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь: "В Никополе двое раненых – 21-летняя девушка и 49-летний мужчина. Они в больнице в состоянии средней тяжести. Люди пострадали во время утреннего артобстрела города".
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Детали: По словам главы Днепропетровской ОВА, также оккупанты уничтожили двухэтажный жилой дом. Есть и повреждены частные дома, хозяйственные постройки, авто. Разбит инфраструктурный объект, задело газопровод и линии электропередач, добавляет Лысак.