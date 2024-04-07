Враг нанес баллистический удар по Одессе – Силы обороны юга
Воскресенье, 7 апреля 2024, 07:56
Силы обороны юга сообщили, что поздно вечером россияне выпустили ракету, предположительно "Искандер-М", по Одессе.
Источник: Силы обороны юга
Дословно: "В результате удара возник пожар, который пожарные оперативно ликвидировали".
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Детали: В результате вражеской атаки подверглись разрушениям административное и техническое здания.
Также пострадала сотрудница одного из окрестных предприятий - у нее акубаротравма.
Силы обороны юга также сообщили, что в полночь враг совершил атаку беспилотниками типа "Shahed-131/136" уже в другом направлении.
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