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Враг нанес баллистический удар по Одессе – Силы обороны юга

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 7 апреля 2024, 07:56
Враг нанес баллистический удар по Одессе – Силы обороны юга
Иллюстративное ФОТО GETTY IMAGES

Силы обороны юга сообщили, что поздно вечером россияне выпустили ракету, предположительно "Искандер-М", по Одессе.

Источник: Силы обороны юга

Дословно: "В результате удара возник пожар, который пожарные оперативно ликвидировали".

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Детали: В результате вражеской атаки подверглись разрушениям административное и техническое здания.

Также пострадала сотрудница одного из окрестных предприятий - у нее акубаротравма.

Силы обороны юга также сообщили, что в полночь враг совершил атаку беспилотниками типа "Shahed-131/136" уже в другом направлении.

ВИДЕО ДНЯ

В течение почти трехчасовой боевой работы сил противовоздушной обороны 11 ударных дронов были уничтожены в небе над Днепропетровщиной.

Падением обломков сбитых БпЛА повреждены несколько зданий и машины.

Темы: ОдессаДнепропетровская областьракетный ударШахед
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