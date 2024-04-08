Покупали продукты для военных по завышенным ценам: ГБР разоблачило должностных лиц тылового обеспечения
ГБР вместе с СБУ сообщили о подозрении двум руководителям продовольственной службы отдела тылового обеспечения пограничного отряда на Херсонщине, которые закупали крупы и хлеб для военных по завышенным ценам.
Источник: Государственное бюро расследований
Дословно: "Установлено, что один из них - начальник продовольственной службы части заключил договор на закупку круп для воинской части на более 360 тысяч гривен. Соглашение было одобрено по завышенной цене и без соответствующих документов, подтверждающих качество товара.
Его предшественник на этой должности заключил договор по закупке хлеба для воинской части на 1,3 млн грн. Несмотря на проведенный мониторинг, он отдал предпочтение предпринимателю, который предложил завышенную цену".
Детали: По данным следствия, стоимость килограмма хлеба, которую по договору поставлял частный предприниматель, превышала среднюю рыночную на 8 грн. Из-за этого воинская часть понесла убытки в более 402 тысячи гривен.
Сообщается, что один из злоумышленников получил подозрение во внесении в официальные документы заведомо ложных сведений, второй - в злоупотреблении служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для другого физического лица. Им грозит до 3 лет за решеткой.
Сейчас следствие продолжается, правоохранители устанавливают подробные обстоятельства, при которых были допущены закупки продуктов для военных по завышенным ценам.