Покупали продукты для военных по завышенным ценам: ГБР разоблачило должностных лиц тылового обеспечения

ГБР вместе с СБУ сообщили о подозрении двум руководителям продовольственной службы отдела тылового обеспечения пограничного отряда на Херсонщине, которые закупали крупы и хлеб для военных по завышенным ценам.

Источник: Государственное бюро расследований

Дословно: "Установлено, что один из них - начальник продовольственной службы части заключил договор на закупку круп для воинской части на более 360 тысяч гривен. Соглашение было одобрено по завышенной цене и без соответствующих документов, подтверждающих качество товара.

Реклама:

Его предшественник на этой должности заключил договор по закупке хлеба для воинской части на 1,3 млн грн. Несмотря на проведенный мониторинг, он отдал предпочтение предпринимателю, который предложил завышенную цену".

Фото: ГБР

Детали: По данным следствия, стоимость килограмма хлеба, которую по договору поставлял частный предприниматель, превышала среднюю рыночную на 8 грн. Из-за этого воинская часть понесла убытки в более 402 тысячи гривен.

Сообщается, что один из злоумышленников получил подозрение во внесении в официальные документы заведомо ложных сведений, второй - в злоупотреблении служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для другого физического лица. Им грозит до 3 лет за решеткой.

ВИДЕО ДНЯ

Сейчас следствие продолжается, правоохранители устанавливают подробные обстоятельства, при которых были допущены закупки продуктов для военных по завышенным ценам.





