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Мустанг за донат 300 гривен. Обращение Михаила Ткача

Михаил ТкачВторник, 9 апреля 2024, 18:35

Добрый день!

В рамках этого розыгрыша нужно собрать 10 миллионов, 7 уже собрано. Поэтому остается собрать совсем немного для того, чтобы узнать нового владельца мустанга и приобрести:

- Грузовики для Волков Да Винчи

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- РЭБы на медеваки

- Ударные дроны

Условия розыгрыша авто:

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- Донат только 300 грн на банке monobank.ua - Номер карты банка 5375 4112 1618 2167

- Если донат не с карты моно, обязательно укажите номер телефона и ФИО в комментариях к платежу.

- PayPal: oksi.tuzyak@gmail.com

Спасибо!
Все будет Украина!

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