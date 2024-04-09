Мустанг за донат 300 гривен. Обращение Михаила Ткача
Вторник, 9 апреля 2024, 18:35
Добрый день!
В рамках этого розыгрыша нужно собрать 10 миллионов, 7 уже собрано. Поэтому остается собрать совсем немного для того, чтобы узнать нового владельца мустанга и приобрести:
- Грузовики для Волков Да Винчи
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- РЭБы на медеваки
- Ударные дроны
Условия розыгрыша авто:
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- Донат только 300 грн на банке monobank.ua - Номер карты банка 5375 4112 1618 2167
- Если донат не с карты моно, обязательно укажите номер телефона и ФИО в комментариях к платежу.
- PayPal: oksi.tuzyak@gmail.com
Спасибо!
Все будет Украина!