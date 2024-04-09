Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Евросоюзе рассказали о работе над 14-ым пакетом санкций против России

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 9 апреля 2024, 21:35
В Евросоюзе рассказали о работе над 14-ым пакетом санкций против России
Фото: Getty Images

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис подтвердил, что ЕС начал работу над следующим, четырнадцатым пакетом санкций против России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Домбровскиса во время выступления на мероприятии группы Прогрессивного альянса социалистов и демократов в Европейском парламенте

Детали: Домбровскис спрогнозировал, что 14-ый пакет санкций ЕС против России должен быть принят весной.

Реклама:

"Он, вероятно, будет содержать широкий перечень ограничительных мер с сильным акцентом на борьбу с уклонением - например в морском секторе, поскольку Россия продолжает пытаться нарушать потолок цен на экспорт нефти", - добавил он.

Также, отметил вице-председатель Еврокомиссии, ведомство изучает способы противодействовать обходу санкций через дочерние компании западных стран, которые работают за пределами Европы.

"Мы продолжим оказывать давление на Россию и тех, кто поддерживает ее на поле боя, где бы они ни находились. Мы продолжим преследовать друзей Путина. И мы продолжим преследовать тех, кто помогает России обходить санкции или пополнять ее военный арсенал", – заверил Домбровскис.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, 23 февраля Совет ЕС принял тринадцатый пакет ограничительных мер против России и тех, кто несет ответственность за продолжение войны против Украины, а также тех, кто существенно поддерживает военные усилия РФ.

Темы: санкцииРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский подписал закон об изменениях условий мобилизации

Умер писатель и общественный деятель Дмитрий Капранов

Франция решила пригласить РФ на юбилей высадки союзников в Нормандии - СМИ

Китай хочет мирной конференции для урегулирования войны, но при совместном участии РФ и Украины

На войне погиб мэр Лебедина Сумской области Баклыков

фотоВ Копенгагене масштабный пожар охватил здание исторической биржи

Все новости...
санкции
Дочерняя компания PepsiCo в России увеличила прибыль почти втрое
Украина и еще 8 государств присоединились к продлению санкций ЕС против России
Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против 86 юридических и 7 физлиц
Последние новости
18:32
Движение "ЧЕСНО": За прошлый год в Украине засудили более 300 предателей
18:17
Путину и Зеленскому в Молдове доверяют одинаково - опрос
18:11
Спорт, вероятно, уменьшает количество стресса: это отражается на здоровье сердца и психике
18:02
Во Франции говорят, что действительно позовут РФ на годовщину высадки в Нормандии, но не Путина
18:00
В МВФ ожидают роста ВВП Украины в этом году на 3,2%
17:50
Корниенко: Слухи, что некоторые нардепы хотят сложить мандат, есть, но заявлений нет
17:41
Украине известно о насильственных исчезновениях 2 тысяч пожилых людей – представителе ГУР
17:27
НАБУ объявило в розыск Гладковского-старшего
17:15
Экс-жена Боголюбова пытается отсудить у ПриватБанка более 700 миллионов
17:10
"Дискриминирует женщин": в Британии рентгенологи выступили против налогообложения бюстгальтеров
Все новости...
Реклама: