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Республиканка Грин инициирует отставку соратника Джонсона

Олег Павлюк, Евгений КизиловСреда, 1 мая 2024, 19:59
Республиканка Грин инициирует отставку соратника Джонсона
Марджори Тейлор Грин. фото: Getty Images

Член Палаты представителей США республиканка Марджори Тейлор Грин обвинила спикера Майка Джонсона в сговоре с Демократической партией и предложила на следующей неделе голосовать за его отставку.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Hill

Детали: На брифинге перед Капитолием 1 мая Грин заявила, что после избрания спикером Джонсон "стал человеком, которого никто из нас не узнает".

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"У нас не будет большинства в Палате представителей, если мы оставим Майка Джонсона (на посту спикера. – Ред.)", – считает она.

Однопартиец Грин Томас Масси – один из двух республиканцев, которые публично поддержали отставку спикера – признал, что эта инициатива, скорее всего, потерпит поражение в зале заседаний, поскольку демократы в Палате уже пообещали поддержать Джонсона.

"Если это голосование провалится и вся фракция, весь Конгресс поддержит "однопартийный строй", позвольте мне сказать вам кое-что: это не поражение, это победа американского народа, потому что это список имен", – сказала Грин, имея в виду перечень республиканцев, которые не поддержат отставку Джонсона.

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Сам спикер накануне резко раскритиковал конгрессвумен заявив, что она не "доказывает, что является" серьезным законодателем. После пресс-конференции Грин Джонсон назвал инициирование отставки "ошибочным для республиканской фракции, ошибочным для института и неправильным для страны".

Как известно, спикер Джонсон поставил на голосование пакет законодательства с помощью для Украины, несмотря на угрозы Марджори Тейлор Грин вынести на голосование вопрос о его отставке. Во время рассмотрения проекта она подала ряд идиотских поправок к закону о помощи Украине.

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Темы: СШАотставкаТрамп
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