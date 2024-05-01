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Сенат США проголосовал за запрет импорта обогащенного урана из России

Алена ИвашкивСреда, 1 мая 2024, 05:30
Сенат США проголосовал за запрет импорта обогащенного урана из России
АЕС, фото: imf.org

30 апреля вечером Сенат США единогласно проголосовал за принятие закона о запрете импорта обогащенного урана из России.

Источник: Bloomberg

Детали: Документ направили на подпись президенту США Джо Байдену.

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Закон вступит в силу через 90 дней после подписания.

До января 2028 года допускаются некоторые отступления от закона. В случае, если не будет других источников поставок, Минэнерго США сможет выдавать разрешения на импорт обогащенного урана из России.

Срок действия этого закона истекает в конце 2040 года.

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Россия поставляла почти четверть обогащенного урана, который используется в качестве топлива для американского флота с более чем 90 коммерческими реакторами, что делает ее первым иностранным поставщиком. Эти продажи приносят России примерно 1 миллиард долларов в год, но замена этих поставок может стать проблемой и рискует повысить цену обогащенного урана примерно на 20%.

Белый дом призвал к "долгосрочному запрету" на российский импорт, который необходим, чтобы разблокировать около 2,7 миллиарда долларов для поддержки отечественной урановой промышленности, предоставленной Конгрессом в начале этого года.

Издание подчеркивает, что Россия может ответить односторонним запретом на экспорт, если США запретят импорт.

Запрет на импорт займет некоторое время, чтобы повлиять на операторов атомных электростанций США. Реакторы обычно заправляются каждые 18-24 месяца, а покупка топлива обсуждается заранее. Это означает, что большинство, но не все коммунальные предприятия уже имеют достаточно урана, чтобы их реакторы работали по крайней мере в течение следующих нескольких лет.

Темы: СШАРосcия
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