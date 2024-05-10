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Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПятница, 10 мая 2024, 21:00
Фото - Getty Images

Министр обороны Канады Билл Блэр объявил о выделении 76 миллионов канадских долларов ($55,6 миллиона) на инициативу Германии по поставке Украине средств противовоздушной обороны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Блэр 10 мая по итогам встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом в Оттаве

Детали: Отмечается, что Канада присоединится к инициативе Берлина, которая "объединяет деньги и ресурсы международного сообщества для быстрого поиска и поставки систем противовоздушной обороны для Украины".

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"Эти системы помогут защититься от российских воздушных атак, которые убили тысячи украинцев и разрушили больницы, электростанции и жилые дома", – говорится в сообщении Минобороны Канады.

Там также напомнили, что военнослужащие канадских Вооруженных сил сейчас находятся в Германии в составе Группы содействия безопасности, которая помогает облегчить передачу военной помощи Украине и планирует немедленные и долгосрочные потребности в обучении ВСУ.

Напомним, правительство Германии запустило инициативу по поиску дополнительных средств противовоздушной обороны, которые можно передать Украине, 17 апреля. Берлин позже сообщал, что обсуждает с Данией и Нидерландами финансирование инициативы.

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В апреле Бельгия также объявила о выделении 200 миллионов евро на немецкую инициативу.

Темы: КанадаПВОпомощь Украине
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