Министр обороны Канады Билл Блэр объявил о выделении 76 миллионов канадских долларов ($55,6 миллиона) на инициативу Германии по поставке Украине средств противовоздушной обороны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Блэр 10 мая по итогам встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом в Оттаве

Детали: Отмечается, что Канада присоединится к инициативе Берлина, которая "объединяет деньги и ресурсы международного сообщества для быстрого поиска и поставки систем противовоздушной обороны для Украины".

Реклама:

"Эти системы помогут защититься от российских воздушных атак, которые убили тысячи украинцев и разрушили больницы, электростанции и жилые дома", – говорится в сообщении Минобороны Канады.

Там также напомнили, что военнослужащие канадских Вооруженных сил сейчас находятся в Германии в составе Группы содействия безопасности, которая помогает облегчить передачу военной помощи Украине и планирует немедленные и долгосрочные потребности в обучении ВСУ.

Напомним, правительство Германии запустило инициативу по поиску дополнительных средств противовоздушной обороны, которые можно передать Украине, 17 апреля. Берлин позже сообщал, что обсуждает с Данией и Нидерландами финансирование инициативы.

ВИДЕО ДНЯ

В апреле Бельгия также объявила о выделении 200 миллионов евро на немецкую инициативу.