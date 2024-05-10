Россияне захватили 4 поселка на Харьковщине, пытаются продвинуться к Волчанску – источники

Российские оккупационные войска захватили четыре приграничных поселка на Харьковщине.

Источник: собеседники "Украинской правды" в военных кругах

Детали: По данным УП, речь идет о населенных пунктах Стрелечая, Красное, Пыльная и Борисовка. Враг пытается продвигаться в направлении Волчанска.

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Собеседники "Украинской правды" в то же время не исключают, что речь может идти об отвлекающем маневре врага.

Обновлено: По данным УП, в районе населенных пунктов Стрелечая, Борисовка, Пыльная и Красное продолжаются стрелковые бои. Противник также пытается продолжать проводить штурмовые действия в полосе Стрелечая-Красное и Плетеневка-Гатище.

В то же время Силы обороны Украины максимально возможно противодействуют вражеским намерениям продвигаться, ведут артиллерийские обстрелы по противнику. По перехватам - противник жалуется на потери. Враг перегруппировывается и накапливает силы, создавая также отдельные штурмовые группы.

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