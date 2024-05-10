Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Россияне захватили 4 поселка на Харьковщине, пытаются продвинуться к Волчанску – источники

Валентина РоманенкоПятница, 10 мая 2024, 15:59
Россияне захватили 4 поселка на Харьковщине, пытаются продвинуться к Волчанску – источники
скриншот с карты Deep State

Российские оккупационные войска захватили четыре приграничных поселка на Харьковщине.

Источник: собеседники "Украинской правды" в военных кругах

Детали: По данным УП, речь идет о населенных пунктах Стрелечая, Красное, Пыльная и Борисовка. Враг пытается продвигаться в направлении Волчанска.

Реклама:

Собеседники "Украинской правды" в то же время не исключают, что речь может идти об отвлекающем маневре врага.

Обновлено: По данным УП, в районе населенных пунктов Стрелечая, Борисовка, Пыльная и Красное продолжаются стрелковые бои. Противник также пытается продолжать проводить штурмовые действия в полосе Стрелечая-Красное и Плетеневка-Гатище. 

В то же время Силы обороны Украины максимально возможно противодействуют вражеским намерениям продвигаться, ведут артиллерийские обстрелы по противнику. По перехватам - противник жалуется на потери. Враг перегруппировывается и накапливает силы, создавая также отдельные штурмовые группы.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

Темы: Харьковская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генштаб: За 5 дней противник на Харьковщине потерял 710 окупантов

Правительство Словакии заявило, что Фицо все еще оперируют, покушение совершили из политических мотивов

Сейм Польши одобрил изменения правил помощи украинским беженцам

фотоСМИ: Мужчина, который стрелял в Фицо, мог принадлежать к пророссийской военизированной группе

Генштаб: На Харьковском направлении интенсивность боевых действий выросла

По всей Украине ввели графики почасовых отключений света

Все новости...
Харьковская область
Генштаб: В Харьковской области продолжаются бои за населенные пункты, которые находились в серой зоне
Белый дом не ожидает от наступления России на Харьковщине серьезных прорывов
Зеленский: Добавляем наших сил на Харьковские направления
Последние новости
00:32
футбол"Челси", несмотря на травму Мудрика, победил "Брайтон": результаты матчей АПЛ
00:10
Оккупанты наносят удары по Харькову
23:53
видеоПутин прилетел в Китай, планирует разговор "тет-а-тет" с Си Цзиньпином
23:35
Генштаб: За 5 дней противник на Харьковщине потерял 710 окупантов
23:29
Как это строить жизнь заново в возрасте 60+. Опыт женщин
23:23
Новости экономики 15 мая: отключение света, США могут ограничить доступ Raiffeisen к своей финсистеме
23:17
видео, обновленоВ Севастополе сообщили о взрывах и работе ПВО
22:45
Конкурент OpenAI назначил соучредителя Instagram руководителем отдела продуктов
22:33
В Сумской области за день зафиксировали 37 обстрелов, известно о погибшем и пострадавшем
22:22
"Отелло" в столичном Театре Леси Украинки: что нужно знать о премьере
Все новости...
Реклама:
Реклама: