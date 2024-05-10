Россияне захватили 4 поселка на Харьковщине, пытаются продвинуться к Волчанску – источники
Российские оккупационные войска захватили четыре приграничных поселка на Харьковщине.
Источник: собеседники "Украинской правды" в военных кругах
Детали: По данным УП, речь идет о населенных пунктах Стрелечая, Красное, Пыльная и Борисовка. Враг пытается продвигаться в направлении Волчанска.
Собеседники "Украинской правды" в то же время не исключают, что речь может идти об отвлекающем маневре врага.
Обновлено: По данным УП, в районе населенных пунктов Стрелечая, Борисовка, Пыльная и Красное продолжаются стрелковые бои. Противник также пытается продолжать проводить штурмовые действия в полосе Стрелечая-Красное и Плетеневка-Гатище.
В то же время Силы обороны Украины максимально возможно противодействуют вражеским намерениям продвигаться, ведут артиллерийские обстрелы по противнику. По перехватам - противник жалуется на потери. Враг перегруппировывается и накапливает силы, создавая также отдельные штурмовые группы.
Предыстория:
- 10 мая стало известно, что российские оккупационные войска активизировались на Харьковщине, там идут бои.
- Президент Зеленский во время брифинга с президентом Словакии Чапутовой подтвердил, что российские войска начали новую волну наступательных действий на Харьковском направлении.
- Министерство обороны Украины сообщило, что на север Харьковской области направлены резервные подразделения.
- Пограничные общины Харьковщины находятся под под усиленными массированными вражескими обстрелами, в результате чего есть раненые и погибшие мирные жители. Из города Волчанска и окружающих населенных пунктов на Харьковщине происходит эвакуация населения.