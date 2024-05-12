Сырский назвал ситуацию на Харьковщине "существенно обостренной"

Главком Александр Сырский заверил, что украинское войско знает планы врага и гибко реагирует на все действия РФ, однако ситуацию в Харьковской области называет "существенно обостренной".

Источник: Сырский в Telegram

Прямая речь Сырского: "Мы знаем планы врага и гибко реагируем на все его действия. Для усиления обороны принимаются все необходимые меры и оперативно принимаются решения, в том числе кадровые.

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На этой неделе обстановка на Харьковщине существенно обострилась. В настоящее время там продолжаются бои в приграничных районах вдоль государственной границы с РФ.

Обстановка сложная, но Силы обороны делают все, чтобы удержать оборонительные рубежи и позиции, наносят врагу поражения".

Детали: По словам Сырского, на Купянском, Северском, Лиманском, Покровском направлениях продолжаются горячие бои, ситуация очень динамично меняется.

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На Краматорском направлении противник не оставляет попыток овладеть городом Часов Яр, продолжает наступательные действия восточнее города. Безуспешно пытается восстановить утраченное положение в районе Клещеевки.

Однако главком отметил, что в это время все равно проводится ротация подразделений для отдыха военнослужащих и восстановления боеспособности бригад.

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