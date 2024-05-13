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Россияне захватили еще три села на Харьковщине – DeepState

Ольга ГлущенкоПонедельник, 13 мая 2024, 01:18
Россияне захватили еще три села на Харьковщине – DeepState
DeepState

По данным аналитиков DeepState, россияне захватили еще 3 населенных пункта в Харьковской области.

Источник: DeepState

Детали: По данным платформы, враг продвинулся возле Вербового, в Красногоровке, в Нетайлово, западнее Семеновки, восточнее Новопокровского и оккупировал села Харьковщины: Мороховец, Олейниково и Зеленое.

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Что предшествовало: Генштаб сообщил, что на Харьковском направлении оперативная обстановка остается сложной и динамично меняется, однако в боях за Волчанск оккупанты имеют тактический успех.

Предыстория:

Темы: Харьковская областьвойна
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