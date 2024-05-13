Россияне захватили еще три села на Харьковщине – DeepState
Понедельник, 13 мая 2024, 01:18
По данным аналитиков DeepState, россияне захватили еще 3 населенных пункта в Харьковской области.
Источник: DeepState
Детали: По данным платформы, враг продвинулся возле Вербового, в Красногоровке, в Нетайлово, западнее Семеновки, восточнее Новопокровского и оккупировал села Харьковщины: Мороховец, Олейниково и Зеленое.
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Что предшествовало: Генштаб сообщил, что на Харьковском направлении оперативная обстановка остается сложной и динамично меняется, однако в боях за Волчанск оккупанты имеют тактический успех.
Предыстория:
- 10 мая стало известно, что российские оккупационные войска активизировались на Харьковщине, там идут бои.
- Министерство обороны сообщило, что на север Харьковской области направили резервные подразделения.
- Утром российские захватчики возобновили штурмовые действия возле населенного пункта Глубокое на Харьковщине, Силы обороны ожидают усиления вражеского огня.
- В ОСУВ "Хортица" заявили, что "серая зона" в Харьковской области не расширяется, Вооруженные силы не дают россиянам продвинуться вглубь области.
- По данным аналитиков DeepState, российские оккупанты захватили еще 6 населенных пунктов в Харьковской области.