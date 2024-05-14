ЦПК: Заместитель Резникова, который согласовал покупку "яиц по 17", получил должность в МИДе

Бывшего заместителя министра обороны по вопросам финансов и внутреннего аудита Ростислава Замлинского назначили послом по особым поручениям Министерства иностранных дел.

Источник: Центр противодействия коррупции

Детали: В Центре проанализировали декларации чиновника и обнаружили, что в ежегодной декларации за 2023 год Замлинский указал свою новую должность в МИД. ЦПК предполагает, что вероятно назначение произошло в начале 2024 года.

Сообщается, что пока неизвестно за какие именно "особые поручения" отвечает Замлинский в Министерстве иностранных дел.

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Также ЦПК напомнило, что именно Замлинский, будучи в должности заместителя Алексея Резникова, занимался финансовыми вопросами и в 2022-2023 годах согласовывал контракты по закупке продуктов для Сил Обороны по завышенным ценам, в частности контракта с "яйцами по 17".

Председатель правления ЦПК Виталий Шабунин у себя на странице в Facebook прокомментировал назначение Замлинского и назвал такое решение "безумием".

"Безумием является назначить послом по особым поручениям чиновника, который закрывал глаза на коррупционный ад в госзакупках Резникова. Если же должностные обязанности Замлинского каким-либо образом касаются оружия - такое решение является преступным".

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