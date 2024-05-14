ЦПК: Заместитель Резникова, который согласовал покупку "яиц по 17", получил должность в МИДе
Бывшего заместителя министра обороны по вопросам финансов и внутреннего аудита Ростислава Замлинского назначили послом по особым поручениям Министерства иностранных дел.
Источник: Центр противодействия коррупции
Детали: В Центре проанализировали декларации чиновника и обнаружили, что в ежегодной декларации за 2023 год Замлинский указал свою новую должность в МИД. ЦПК предполагает, что вероятно назначение произошло в начале 2024 года.
Сообщается, что пока неизвестно за какие именно "особые поручения" отвечает Замлинский в Министерстве иностранных дел.
Также ЦПК напомнило, что именно Замлинский, будучи в должности заместителя Алексея Резникова, занимался финансовыми вопросами и в 2022-2023 годах согласовывал контракты по закупке продуктов для Сил Обороны по завышенным ценам, в частности контракта с "яйцами по 17".
Председатель правления ЦПК Виталий Шабунин у себя на странице в Facebook прокомментировал назначение Замлинского и назвал такое решение "безумием".
"Безумием является назначить послом по особым поручениям чиновника, который закрывал глаза на коррупционный ад в госзакупках Резникова. Если же должностные обязанности Замлинского каким-либо образом касаются оружия - такое решение является преступным".
Предыстория:
- Издание ZN.ua 21 января 2023 года сообщило, что Минобороны закупает продукты для военнослужащих дороже в два-три раза, чем в магазинах Киева. Декабрьское соглашение с "Актив компани" от имени министерства подписал Богдан Хмельницкий, который фигурировал в деле о хищении 580 тысяч долларов при закупке военной амуниции.
- Особую огласку получила информация о "куриных яйцах по 17 гривен": в расследовании журналистов речь шла о цене за штуку.
- Минобороны назвало информацию о слишком дорогих продуктах введением в заблуждение и манипуляцией и обещало обратиться в СБУ, а министр обороны Алексей Резников отверг обвинения в адрес Минобороны. Позже в интервью "Украинской правде" Резниковпризнал, что был слишком эмоционален и обещал тщательно проверить все факты, выявленные журналистами.
- Заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку и был уволен 24 января на фоне скандала из-за закупки по завышенным ценам продуктов для военных. Был уволен и Богдан Хмельницкий с должности директора департамента закупок Министерства обороны, о чем стало известно 25 января.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил обновить систему государственных закупок для Вооруженных сил Украины, чтобы она предусматривала публикацию цен на продукты и товары.