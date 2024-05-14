Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

ЦПК: Заступник Резнікова, який погодив купівлю "яєць по 17", отримав посаду в МЗС

Анастасія ПроцВівторок, 14 травня 2024, 10:07
ЦПК: Заступник Резнікова, який погодив купівлю яєць по 17, отримав посаду в МЗС
Ростислав Замлинський. Фото: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

Колишнього заступника міністра оборони з питань фінансів та внутрішнього аудиту Ростислава Замлинського призначили послом з особливих доручень Міністерства закордонних справ.

Джерело: Центр протидії корупції 

Деталі: В Центрі проаналізували декларації посадовця та виявили, що у щорічній декларації за 2023 рік Замлинський вказав свою нову посаду у МЗС. ЦПК припускає, що ймовірно призначення відбулося на початку 2024 року. Повідомляється, що наразі невідомо за які саме "особливі доручення" відповідає Замлинський у Міністерстві закордонних справ.

Реклама:

Також ЦПК нагадало, що саме Замлинський, будучи на посаді заступника Олексія Резнікова, опікувався фінансовими питаннями й в 2022-2023 роках погоджував контракти із закупівлі харчів для Сил Оборони за завищеними цінами, зокрема контракту із "яйцями по 17". Голова правління ЦПК Віталій Шабунін у себе на сторінці у Facebook прокоментував призначення Замлинського та назвав таке рішенням "безумством".

"Безумством є призначити послом з особливих доручень посадовця, який закривав очі на корупційне пекло в держазакупівлях Резнікова. Якщо ж посадові обовʼязки Замлинського в будь-якій спосіб стосується зброї – таке рішення є злочинним".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

Теми: ЦПК
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Дуда порівняв смерть президента Ірану із загибеллю Качинського під Смоленськом

Ввечері вимикатимуть світло попри зменшення дефіциту в енергосистемі: коли почнуть

відео, оновленоУ Луганську прогриміли вибухи: кажуть про удар по військовому містечку окупантів

доповнено Президент Ірану Раїсі загинув у катастрофі вертольота

Повітряні сили знищили усі 29 "Шахедів", якими РФ атакувала Україну

В "Укренерго" розповіли, скільки ще вимикатимуть світло й чи вплине на це потепління

Усі новини...
ЦПК
У ДБР пояснили, звідки взялась справа проти Шабуніна: змусив суд
Шабунін заявив, що проти нього відкрили два "ідіотичних" провадження
Підсудний нардеп Дубневич "телепортувався" за кордон
Останні новини
14:58
5 років президентства: здобутки Володимира Зеленського в цифрах
14:52
Росіяни обстріляли Степногірськ, один загиблий – Запорізька ОВА
14:45
Коли і за який термін військовозобов’язані мають пройти ВЛК? Пояснення
14:37
Прем’єр Грузії спробував налякати протестувальників проблемами в Україні
14:36
Секретар РНБО: Україна усвідомлює, що війна кінчиться переговорами. Для цього є формула Зеленського
14:32
Завершили розслідування щодо Гринкевича-старшого у справі про підкуп керівництва ДБР
14:29
Британська розвідка: У Росії проблеми через дефіцит робочої сили
14:25
Майбутня лінійка iPhone 16 може отримати два нові кольори
14:23
У Мінстратегпром розширили можливості бронювання працівників ОПК
14:16
КолонкаНана Гонгадзе про те, чому Україні важливо підтримати Грузію зараз
Усі новини...
Реклама:
Реклама: