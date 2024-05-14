ЦПК: Заступник Резнікова, який погодив купівлю "яєць по 17", отримав посаду в МЗС

Колишнього заступника міністра оборони з питань фінансів та внутрішнього аудиту Ростислава Замлинського призначили послом з особливих доручень Міністерства закордонних справ.

Джерело: Центр протидії корупції

Деталі: В Центрі проаналізували декларації посадовця та виявили, що у щорічній декларації за 2023 рік Замлинський вказав свою нову посаду у МЗС. ЦПК припускає, що ймовірно призначення відбулося на початку 2024 року. Повідомляється, що наразі невідомо за які саме "особливі доручення" відповідає Замлинський у Міністерстві закордонних справ.

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Також ЦПК нагадало, що саме Замлинський, будучи на посаді заступника Олексія Резнікова, опікувався фінансовими питаннями й в 2022-2023 роках погоджував контракти із закупівлі харчів для Сил Оборони за завищеними цінами, зокрема контракту із "яйцями по 17". Голова правління ЦПК Віталій Шабунін у себе на сторінці у Facebook прокоментував призначення Замлинського та назвав таке рішенням "безумством".

"Безумством є призначити послом з особливих доручень посадовця, який закривав очі на корупційне пекло в держазакупівлях Резнікова. Якщо ж посадові обовʼязки Замлинського в будь-якій спосіб стосується зброї – таке рішення є злочинним".

Передісторія: