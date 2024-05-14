ЦПК: Заступник Резнікова, який погодив купівлю "яєць по 17", отримав посаду в МЗС
Колишнього заступника міністра оборони з питань фінансів та внутрішнього аудиту Ростислава Замлинського призначили послом з особливих доручень Міністерства закордонних справ.
Джерело: Центр протидії корупції
Деталі: В Центрі проаналізували декларації посадовця та виявили, що у щорічній декларації за 2023 рік Замлинський вказав свою нову посаду у МЗС. ЦПК припускає, що ймовірно призначення відбулося на початку 2024 року. Повідомляється, що наразі невідомо за які саме "особливі доручення" відповідає Замлинський у Міністерстві закордонних справ.
Також ЦПК нагадало, що саме Замлинський, будучи на посаді заступника Олексія Резнікова, опікувався фінансовими питаннями й в 2022-2023 роках погоджував контракти із закупівлі харчів для Сил Оборони за завищеними цінами, зокрема контракту із "яйцями по 17". Голова правління ЦПК Віталій Шабунін у себе на сторінці у Facebook прокоментував призначення Замлинського та назвав таке рішенням "безумством".
"Безумством є призначити послом з особливих доручень посадовця, який закривав очі на корупційне пекло в держазакупівлях Резнікова. Якщо ж посадові обовʼязки Замлинського в будь-якій спосіб стосується зброї – таке рішення є злочинним".
Передісторія:
- Видання ZN.ua 21 січня 2023 року повідомило, що Міноборони закуповує харчі для військовослужбовців дорожче у два-три рази, ніж у магазинах Києва. Грудневу угоду з "Актив компані" від імені міністерства підписав Богдан Хмельницький, який фігурував у справі про розкрадання 580 тисяч доларів під час закупівлі військової амуніції.
- Особливого розголосу набула інформація про "курячі яйця за 17 гривень": у розслідуванні журналістів йшлося про ціну за штуку.
- Міноборони назвало інформацію про задорогі харчі введенням в оману та маніпуляцією та обіцяло звернутися до СБУ, а міністр оборони Олексій Резніков відкинув звинувачення до Міноборони. Пізніше в інтерв'ю "Українській правді" Резніков визнав, що був занадто емоційний та обіцяв ретельно перевірити всі факти, виявлені журналістами.
- Заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов подав у відставку і був звільнений 24 січня на фоні скандалу через закупівлі за завищеними цінами продуктів для військових. Було звільнено і Богдана Хмельницького з посади директора департаменту закупівель Міністерства оборони, про що стало відомо 25 січня.
- 30 січня 2023 року Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив оновити систему державних закупівель для Збройних сил України, щоб вона передбачала публікацію цін на продукти й товари.