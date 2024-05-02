В США украинского хакера приговорили к почти 14 годам тюрьмы за киберпреступления

Суд Северного округа штата Техас приговорил 24-летнего украинца Ярослава Васинского из хакерской группировки REvil к 13 годам и 7 месяцам тюрьмы, а также штрафу в размере $16 млн за участие в более чем 2,5 тыс. атак с использованием программ-вымогателей.

Источник: Минюст США, DW

Прямая речь директора ФБР Кристофера Рэя: "Сегодня благодаря тесному сотрудничеству ФБР с нашими партнерами по всему миру киберпреступник, который считал себя недосягаемым, снова столкнулся с последствиями своих действий. Мы продолжим неустанно преследовать таких киберпреступников, как Васинский, где бы они ни скрывались, разрушая их преступные схемы, изымая их деньги и инфраструктуру, а также преследуя их пособников и преступных приспешников по всей строгости закона".

Реклама:

Детали: Сообщается, что осужденного задержали в 2021 году в Польше в рамках глобальной операции против хакерских группировок, осуществляющих атаки с помощью программ-вымогателей.

В 2022 году его экстрадировали в США, и он признал себя виновным в заговоре, направленном на совершение мошенничества, отмывание денег и нанесение вреда защищенным компьютерам.

По словам заместителя генерального прокурора Николь Арджентьери, осужденный и его сообщники взломали тысячи компьютеров во всем мире и зашифровали их с помощью программы-вымогателя, а затем потребовали выкупы в размере более $700 млн долларов.

ВИДЕО ДНЯ

При этом они угрожали публикацией данных своих жертв в случае их отказа заплатить выкуп.

В частности, в число совершенных REvil преступлений входит атака на американского разработчика программного обеспечения Kaseya 2021 года, которая привела к масштабным последствиям и затронула большое количество компаний в по меньшей мере 17 странах.

Среди прочего, в результате этой кибератаки шведская сеть супермаркетов Coop была вынуждена временно закрыть большинство филиалов из-за сбоев в кассовой системе.

Напомним: Хакеры REvil, предположительно, действовали из России. В ноябре 2021 года США внесли в черный список хакеров REvil из России и Украины. В январе 2022 года Россия заявила, что ликвидировала REvil по требованию США. Несколько предполагаемых хакеров были задержаны.