Шольц с Макроном неофициально поужинают в Париже перед визитом лидера Китая - СМИ

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон проведут в четверг вечером в Париже неофициальный ужин, на котором обсудят политику в отношении Китая.

Источник: Politico со ссылкой на собственные источники, пишет "Европейская правда"

Детали: Встреча двух высокопоставленных лидеров ЕС состоится всего за несколько дней до визита президента Китая Си Цзиньпина в Европу.

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Источники описывают встречу как получастное событие: Шольц и его жена Бритта Эрнст находятся в коротком отпуске в Париже и встретятся с Макроном и его женой Бриджит во французском ресторане.

Ужин пройдет без участия советников лидеров двух стран, сообщили источники.

Шольц и Макрон неоднократно конфликтовали в последние годы, последний раз в феврале, когда президент Франции допустил отправку сухопутных войск в Украину. Канцлер решительно отверг эту идею.

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Ключевой темой обсуждения Шольца и Макрона станет визит Си Цзиньпина, который прибудет во Францию в воскресенье на три дня, а затем отправится в Сербию и Венгрию.

Ужин станет для Шольца возможностью проинформировать Макрона о его встрече с Си Цзиньпином в Пекине в прошлом месяце.

По словам Ноя Баркина из Немецкого фонда Маршалла, который первым сообщил об ужине, Макрон попытается убедить канцлера присоединиться к нему на встрече с Си на следующей неделе вместе с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Другой вероятной темой ужина будет политика ЕС, в частности в сфере обороны и ее финансирования.