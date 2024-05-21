НАПК проверило декларации трети руководства ТЦК: признаки коррупции заметили у 8 − нардеп

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверило декларации 541 должностного лица руководящего состава ТЦК, у 8 из них обнаружили признаки нарушений; материалы по этим людям передали в правоохранительные органы, сообщила глава комитета по вопросам антикоррупционной политики в ВР Анастасия Радина.

Источник: Радина в Facebook

Прямая речь нардепа: "Проверка состояния сотрудников ТЦК и ВЛК продолжается. Вместе с коллегами в антикоррупционном комитете заслушали НАПК о результатах работы по этому направлению.

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Сейчас НАПК проверило треть должностных лиц руководящего состава ТЦК (541 из примерно 1700 человек, по данным Агентства).

НАПК передало в правоохранительные органы материалы по восьми работникам ТЦК. У них совокупно выявлены признаки незаконного обогащения на 265 млн гривен, необоснованных активов на 6 млн гривен, и недостоверных данных в декларации на 7 млн гривен".

Детали: По словам Радиной, сейчас продолжается мониторинг образа жизни еще 28 и полная проверка деклараций еще 5 должностных лиц руководящего состава ТЦК. Она подчеркнула, что "по меньшей мере две декларации сотрудников ТЦК получили более высокий показатель рискованности, чем десятки тысяч деклараций других должностных лиц из разных органов".

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По словам нардепа, самое большое по объему активов дело на основании материалов НАПК касается печально известного начальника Одесского ОТЦК Евгения Борисова, которому в прошлом году сообщили о подозрении в незаконном обогащении на сумму более 188 млн гривен.

Еще один фигурант − заместитель начальника одного из ТЦК, который собрал на личную банковскую карточку около 400 000 гривен от различных военнослужащих и вероятно потратил их на собственные нужды. Сейчас с этим разбирается следствие.

"Остальные выводы НАПК касается признаков коррупционных правонарушений у представителей ТЦК Одессы, Самбора, Полтавы, Днепра и Запорожья. Следствие в соответствии с подследственностью осуществляют специализированные прокуратуры в сфере обороны, ГБР, Нацполиция. Дела о конфискации вероятно необоснованных активов ведет САП. Устанавливать истину по каждому делу будет суд", − заявила Радина.

Она отметила, что весь этот мониторинг провели "только 11 сотрудников НАПК".