НАПК: Одесский военком Борисов незаконно обогатился на 188 млн

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило обоснованное заключение относительно незаконного обогащения руководителя Одесского регионального центра комплектования Евгения Борисова. Речь идет о сумме 188 миллионов гривен.

Источник: председатель НАПК Александр Новиков, отвечая на вопросы во время пресс-конференции

Прямая речь: "Буквально сегодня (19 июля - ред.) от НАПК будет направлено обоснованное заключение о незаконном обогащении руководителя Одесского регионального центра комплектования (речь идет о Евгении Борисове - ред.). Это фактически рекордный вывод по установленному факту незаконного обогащения - 188 миллионов грн...

Только один объект, купленный в Испании на мать этого человека, стоит 3,7 млн евро. Это 15 декабря прошлого года, когда Украина ежедневно была под обстрелами россиян. И таких объектов еще несколько. Все стоимостью от полумиллиона евро.

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Мы установили, что по объяснениям этого лица, средства были сформированы путем предоставления займов. Общая сумма займов - 4,2 млн долларов. И эти займы предоставлены различными предпринимателями. Один из них это совладелец клуба "Ibiza", на 1 млн долларов... При этом никакие сведения из налоговой не подтверждают наличие у лиц соответствующих средств".

Детали: По словам Новикова это "вопиющие факты", кроме которых НАПК установило организацию одесским ТЦК целых каналов незаконного выезда за границу. Сейчас дело по этим фактам находится в Государственном бюро расследований.

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