НАПК: Одесский военком Борисов незаконно обогатился на 188 млн
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило обоснованное заключение относительно незаконного обогащения руководителя Одесского регионального центра комплектования Евгения Борисова. Речь идет о сумме 188 миллионов гривен.
Источник: председатель НАПК Александр Новиков, отвечая на вопросы во время пресс-конференции
Прямая речь: "Буквально сегодня (19 июля - ред.) от НАПК будет направлено обоснованное заключение о незаконном обогащении руководителя Одесского регионального центра комплектования (речь идет о Евгении Борисове - ред.). Это фактически рекордный вывод по установленному факту незаконного обогащения - 188 миллионов грн...
Только один объект, купленный в Испании на мать этого человека, стоит 3,7 млн евро. Это 15 декабря прошлого года, когда Украина ежедневно была под обстрелами россиян. И таких объектов еще несколько. Все стоимостью от полумиллиона евро.
Мы установили, что по объяснениям этого лица, средства были сформированы путем предоставления займов. Общая сумма займов - 4,2 млн долларов. И эти займы предоставлены различными предпринимателями. Один из них это совладелец клуба "Ibiza", на 1 млн долларов... При этом никакие сведения из налоговой не подтверждают наличие у лиц соответствующих средств".
Детали: По словам Новикова это "вопиющие факты", кроме которых НАПК установило организацию одесским ТЦК целых каналов незаконного выезда за границу. Сейчас дело по этим фактам находится в Государственном бюро расследований.
Предыстория:
- В июне Борисова уволили с должности начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.
- В расследовании Украинской правды "Батальон Испания" сообщалось, что семья начальника одесского областного военкомата Евгения Борисова во время полномасштабной войны приобрела на испанском побережье недвижимости и автомобилей на миллионы долларов.
- Позже стало известно, что в отношении Борисова провели служебную проверку, но оснований для отстранения от должности не обнаружили.
- После этого президент Владимир Зеленский на заседании Ставки поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному уволить военкома.
- Государственное бюро расследований возбудило производство по фактам злоупотреблений Борисова.