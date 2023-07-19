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НАПК: Одесский военком Борисов незаконно обогатился на 188 млн

Александр ШумилинСреда, 19 июля 2023, 16:24
НАПК: Одесский военком Борисов незаконно обогатился на 188 млн
ЕВГЕНИЙ БОРИСОВ, ФОТО АРМІЯINFORM

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило обоснованное заключение относительно незаконного обогащения руководителя Одесского регионального центра комплектования Евгения Борисова. Речь идет о сумме 188 миллионов гривен.

Источник: председатель НАПК Александр Новиков, отвечая на вопросы во время пресс-конференции

Прямая речь: "Буквально сегодня (19 июля - ред.) от НАПК будет направлено обоснованное заключение о незаконном обогащении руководителя Одесского регионального центра комплектования (речь идет о Евгении Борисове - ред.). Это фактически рекордный вывод по установленному факту незаконного обогащения - 188 миллионов грн...

Только один объект, купленный в Испании на мать этого человека, стоит 3,7 млн евро. Это 15 декабря прошлого года, когда Украина ежедневно была под обстрелами россиян. И таких объектов еще несколько. Все стоимостью от полумиллиона евро.

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Мы установили, что по объяснениям этого лица, средства были сформированы путем предоставления займов. Общая сумма займов - 4,2 млн долларов. И эти займы предоставлены различными предпринимателями. Один из них это совладелец клуба "Ibiza", на 1 млн долларов... При этом никакие сведения из налоговой не подтверждают наличие у лиц соответствующих средств".

Детали: По словам Новикова это "вопиющие факты", кроме которых НАПК установило организацию одесским ТЦК целых каналов незаконного выезда за границу. Сейчас дело по этим фактам находится в Государственном бюро расследований.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В июне Борисова уволили с должности начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.
  • В расследовании Украинской правды "Батальон Испания" сообщалось, что семья начальника одесского областного военкомата Евгения Борисова во время полномасштабной войны приобрела на испанском побережье недвижимости и автомобилей на миллионы долларов.
  • Позже стало известно, что в отношении Борисова провели служебную проверку, но оснований для отстранения от должности не обнаружили.
  • После этого президент Владимир Зеленский на заседании Ставки поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному уволить военкома.
  • Государственное бюро расследований возбудило производство по фактам злоупотреблений Борисова.

Темы: НАПКОдессавоинский учет
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