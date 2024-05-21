ЕС подписал соглашение по безопасности с Молдовой

Евросоюз и Молдова подписали соглашение о партнерстве в сфере безопасности, которое называют первым подобным документом для ЕС.

Источник: "Европейская правда", главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель

Детали: Боррель отметил, что соглашение с Молдовой является первым подобным для ЕС. От имени Молдовы документ подписал премьер-министр Дорин Речан, со стороны Евросоюза – высокий представитель по иностранным делам и политике безопасности.

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"Молдова – первая страна, которая подписала с ЕС соглашение о партнерстве в сфере обороны и безопасности. Это партнерство усилит устойчивость страны и позволит вместе реагировать на общие для нас вызовы безопасности, делать наши действия более эффективными и начинать сотрудничество в новых сферах", – отметил Боррель.

Подписание соглашения анонсировали на прошлой неделе.

Напомним, ЕС наряду со странами-членами готовит соглашение по безопасности с Украиной в продолжение вильнюсской декларации G7.

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Немецкая газета Welt am Sonntag, которая первой сообщила о проекте соглашения между Украиной и Евросоюзом, утверждала, что договоренность планируют финализировать до конца июня.