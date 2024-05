ЄС підписав безпекову угоду з Молдовою

Євросоюз і Молдова підписали угоду про безпекове партнерство, яку називають першим подібним документом для ЄС.

Джерело: "Європейська правда", головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель

Деталі: Боррель зазначив, що угода з Молдовою є першою подібною для ЄС. Від імені Молдови документ підписав прем’єр-міністр Дорін Речан, з боку Євросоюзу – високий представник із закордонних справ і політики безпеки.

"Молдова – перша країна, яка підписала з ЄС угоду про партнерство у сфері оборони і безпеки. Це партнерство підсилить стійкість країни і дозволить разом реагувати на спільні для нас безпекові виклики, робити наші дії більш ефективними та починати співпрацю у нових сферах", – зазначив Боррель.

Підписання угоди анонсували минулого тижня.

Нагадаємо, ЄС поруч з країнами-членами готує безпекову угоду з Україною у продовження вільнюської декларації G7.

Німецька газета Welt am Sonntag, яка першою повідомила про проєкт угоди між Україною та Євросоюзом, стверджувала, що домовленість планують фіналізувати до кінця червня.

Moldova is the first country to sign a Security & Defence Partnership with the EU.



This partnership will enhance the country's resilience.



It will allow to jointly address common security challenges, make our engagement more effective and explore new areas of cooperation. pic.twitter.com/LXFurbs6oa