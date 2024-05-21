ЄС підписав безпекову угоду з Молдовою

Євросоюз і Молдова підписали угоду про безпекове партнерство, яку називають першим подібним документом для ЄС.

Джерело: "Європейська правда", головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель

Деталі: Боррель зазначив, що угода з Молдовою є першою подібною для ЄС. Від імені Молдови документ підписав прем’єр-міністр Дорін Речан, з боку Євросоюзу – високий представник із закордонних справ і політики безпеки.

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"Молдова – перша країна, яка підписала з ЄС угоду про партнерство у сфері оборони і безпеки. Це партнерство підсилить стійкість країни і дозволить разом реагувати на спільні для нас безпекові виклики, робити наші дії більш ефективними та починати співпрацю у нових сферах", – зазначив Боррель.

Підписання угоди анонсували минулого тижня.

Нагадаємо, ЄС поруч з країнами-членами готує безпекову угоду з Україною у продовження вільнюської декларації G7.

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Німецька газета Welt am Sonntag, яка першою повідомила про проєкт угоди між Україною та Євросоюзом, стверджувала, що домовленість планують фіналізувати до кінця червня.