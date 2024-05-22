Экс-министр обороны Британии рассказал о системных проблемах МИД, в частности в помощи Украине

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес прокомментировал решение британских дипломатов в ООН присоединиться к минуте молчания из-за гибели руководства Ирана, отметив, что Министерство иностранных дел его страны страдает от системных проблем.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на колонку Уоллеса для газеты The Telegraph

Детали: Как пишет Уоллес, когда он возглавлял Минобороны, то в его отношениях с британским МИД "было слишком много" провалов, но "молчаливое стояние в ООН в связи со смертью президента Ирана должно быть" одним из крупнейших.

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"Создается впечатление, что Министерство иностранных дел руководствуется двумя принципами. Первый – "никого не расстраивать", даже если это происходит ценой национальных интересов Британии. Второй – это огромный "долг заботиться", но не о гражданах Великобритании, а о собственной рабочей силе", – добавляет он.

По мнению бывшего министра, британский МИД лишил дипломатов инициативности, превратив сеть послов "в почтовые ящики для централизованной отправки политической ерунды".

В качестве примера он привел решение Лондона "эвакуировать посольство в Украине в Польшу, когда в этом не было никакой необходимости", а также его рекомендацию не посылать британских королевских инженеров к границе Польши с Беларусью, опасаясь "спровоцировать лидера Беларуси".

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"В каком мире было правильным стоять молча за иранского президента? Человека, который приказал убить сотни, если не тысячи невинных иранцев после революции. Человека, который экспортировал беспилотники в Россию и ХАМАС, чтобы убивать наших союзников и друзей", – риторически спрашивает Уоллес.

Экс-глава Минобороны Британии считает, что учитывая нынешнюю ситуацию в мире и рост угроз Форин-офис должен пересмотреть свои подходы и "снова начать играть в большую игру".

Несколько западных стран, включая Соединенные Штаты, ранее выразили свои соболезнования в связи с гибелью президента Ибрагима Раиси в авиакатастрофе в конце прошлой недели. В Еврокомиссии назвали это "нормальной дипломатической практикой".

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