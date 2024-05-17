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Главнокомандующий прогнозирует тяжелые бои на Харьковщине: Враг готовится

Евгений КизиловПятница, 17 мая 2024, 12:18
Главнокомандующий прогнозирует тяжелые бои на Харьковщине: Враг готовится
иллюстративное фото от Getty Images

Главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский ожидает тяжелые бои в Харьковской области, поскольку ему известно, что россияне готовятся к попыткам дальнейшего наступления.

Источник: Сырский в соцсетях

Прямая речь: "Мы понимаем, что впереди будут тяжелые бои и враг к этому готовится".

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Детали: По его словам, в связи с осложнением ситуации он несколько дней работает в частях, которые ведут боевые действия на Харьковщине.

По мнению главнокомандующего, украинские войска должны сделать все, чтобы не допустить дальнейшего продвижения вражеских войск. Они должны удержать занимаемые рубежи и позиции ударами авиации, ракетных систем, огнем артиллерии и танков. Нужно нанести противнику максимальные потери, а также с помощью мобильных штурмовых групп и подразделений создать условия для разгрома россиян с фланга и тыла с разных направлений.

Кроме того, считает Сырский, украинская армия должна максимально эффективно использовать свое преимущество в ударных БПЛА в сочетании с использованием средств РЭБ и метким огнем артиллерии.

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Темы: Харьковская областьвойнаСырский
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