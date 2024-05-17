Главнокомандующий прогнозирует тяжелые бои на Харьковщине: Враг готовится
Главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский ожидает тяжелые бои в Харьковской области, поскольку ему известно, что россияне готовятся к попыткам дальнейшего наступления.
Источник: Сырский в соцсетях
Прямая речь: "Мы понимаем, что впереди будут тяжелые бои и враг к этому готовится".
Детали: По его словам, в связи с осложнением ситуации он несколько дней работает в частях, которые ведут боевые действия на Харьковщине.
По мнению главнокомандующего, украинские войска должны сделать все, чтобы не допустить дальнейшего продвижения вражеских войск. Они должны удержать занимаемые рубежи и позиции ударами авиации, ракетных систем, огнем артиллерии и танков. Нужно нанести противнику максимальные потери, а также с помощью мобильных штурмовых групп и подразделений создать условия для разгрома россиян с фланга и тыла с разных направлений.
Кроме того, считает Сырский, украинская армия должна максимально эффективно использовать свое преимущество в ударных БПЛА в сочетании с использованием средств РЭБ и метким огнем артиллерии.
Что предшествовало:
- 10 мая российские оккупационные войска активизировались на севере Харьковщины. Враг оккупировал ряд населенных пунктов в "серой" зоне.
- 16 мая президент Владимир Зеленский заявил, что Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию с наступлением российских войск на севере Харьковской области. Наиболее глубоко они продвинулись вглубь Украины на 10 километров.
- Также он отметил, что россияне на Харьковщине дошли только до первой из трех линий фортификаций.