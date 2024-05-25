Воины 110 бригады снова сбили вражеский Су-25
Воины 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко сбили российский штурмовик Су-25 в Донецкой области.
Источник: ОСУВ "Хортица" в Telegram
Бійці 110 бригади збили російський Су-25. Відео з телеграм-каналу ОСУВ "Хортиця" pic.twitter.com/eRH5eICNgJРеклама:— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 25, 2024
Дословно: "Сегодня воины-зенитчики отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко на Донецком направлении сбили очередной российский самолет Су-25.
Еще один вражеский штурмовик Су-25 догорает в степях украинского Донбасса".
Детали: В ОСУВ "Хортица" также опубликовали видео поражения вражеского самолета.
Что предшествовало: 4 мая президент Владимир Зеленский сообщал, что военные из 110-й отдельной механизированной бригады сбили российский штурмовик Су-25 в Донецкой области.
11 мая они сбили еще один Су-25, а 13 мая – третий. О четвертом сбитом Су-25 стало известно 18 мая. 22 мая Генштаб ВСУ также сообщил о поражении Су-25.
23 мая бойцы 110 бригады снова сбили Су-25.