Воины 110 бригады снова сбили вражеский Су-25

Воины 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко сбили российский штурмовик Су-25 в Донецкой области.

Источник: ОСУВ "Хортица" в Telegram

Бійці 110 бригади збили російський Су-25. Відео з телеграм-каналу ОСУВ "Хортиця" pic.twitter.com/eRH5eICNgJ Реклама: May 25, 2024

Дословно: "Сегодня воины-зенитчики отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко на Донецком направлении сбили очередной российский самолет Су-25.

Еще один вражеский штурмовик Су-25 догорает в степях украинского Донбасса".

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Детали: В ОСУВ "Хортица" также опубликовали видео поражения вражеского самолета.

Что предшествовало: 4 мая президент Владимир Зеленский сообщал, что военные из 110-й отдельной механизированной бригады сбили российский штурмовик Су-25 в Донецкой области.

11 мая они сбили еще один Су-25, а 13 мая – третий. О четвертом сбитом Су-25 стало известно 18 мая. 22 мая Генштаб ВСУ также сообщил о поражении Су-25.

23 мая бойцы 110 бригады снова сбили Су-25.