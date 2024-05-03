Reuters: Войска России вошли на базу американских военных в Нигере
Российские военнослужащие вошли на авиабазу в Нигере, где дислоцируются американские войска.
Источник: Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона
Детали: Этот шаг последовал за решением хунты Нигера изгнать американские войска из страны.
Военные офицеры, управляющие западноафриканской страной, попросили США вывести почти 1000 военнослужащих из страны, которая до переворота прошлого года была ключевым партнером Вашингтона в борьбе с повстанцами, убившими тысячи людей и заставившими миллионы покинуть свои дома.
Высокопоставленный представитель американского оборонного ведомства, говоривший на условиях анонимности, заявил, что российские войска не смешиваются с американскими, а используют отдельный ангар на авиабазе 101, которая находится рядом с международным аэропортом имени Диори Хамани в Ниамее, столице Нигера.
Reuters пишет, что этот шаг российских военных ставит американские и российские войска в непосредственной близости в то время, когда военное и дипломатическое соперничество между странами становится все более ожесточенным из-за конфликта в Украине.
Это также поднимает вопрос о судьбе американских объектов в Нигере после вывода войск США.
Чиновник резюмировал: "(Ситуация) не самая лучшая, но в краткосрочной перспективе управляемая".
США и их союзники были вынуждены вывести войска из ряда африканских стран после переворотов, которые привели к власти группы, стремящиеся дистанцироваться от западных правительств. Недавно американские войска покинули Чад, а французские войска были изгнаны из Мали и Буркина-Фасо.
В то же время Россия стремится укрепить отношения с африканскими странами, позиционируя себя, как дружественную страну без колониального багажа на континенте.
Мали, например, в последние годы стала одним из ближайших африканских союзников России, а "ЧВК Вагнер" развернула там войска для борьбы с джихадистскими повстанцами.
Американский чиновник заявил, что власти Нигера сообщили администрации президента Джо Байдена, что около 60 российских военных будут находиться в Нигере, но он не смог подтвердить эту цифру.
После переворота американские военные передислоцировали часть своих сил в Нигере с авиабазы 101 на авиабазу 201 в городе Агадез. Не сразу было понятно, какая именно американская военная техника осталась на авиабазе 101.
США построили авиабазу 201 в центральном Нигере, ее стоимость более 100 миллионов долларов. С 2018 года она используется для нанесения ударов по боевикам "Исламского государства" и филиала "Аль-Каиды" "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" (JNIM) с помощью беспилотников.
Нигер обратился с просьбой о выводе американских войск после встречи в Ниамее в середине марта, когда высокопоставленные американские чиновники выразили беспокойство, включая ожидаемое прибытие российских войск и сообщения о том, что Иран ищет в стране сырье, в том числе уран.
Хотя послание США нигерийским официальным лицам не было ультиматумом, по словам чиновника, было четко дано понять, что американские войска не могут находиться на базе с российскими войсками.
Американский генерал был направлен в Нигер, чтобы попытаться организовать профессиональный и ответственный вывод войск.
Хотя никаких решений относительно будущего американских войск в Нигере еще не принято, официальный представитель сообщил, что план состоит в том, чтобы они вернулись на базу Африканского командования США, расположенную в Германии.