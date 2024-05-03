Reuters: Войска России вошли на базу американских военных в Нигере

Российские военнослужащие вошли на авиабазу в Нигере, где дислоцируются американские войска.

Источник: Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона

Детали: Этот шаг последовал за решением хунты Нигера изгнать американские войска из страны.

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Военные офицеры, управляющие западноафриканской страной, попросили США вывести почти 1000 военнослужащих из страны, которая до переворота прошлого года была ключевым партнером Вашингтона в борьбе с повстанцами, убившими тысячи людей и заставившими миллионы покинуть свои дома.

Высокопоставленный представитель американского оборонного ведомства, говоривший на условиях анонимности, заявил, что российские войска не смешиваются с американскими, а используют отдельный ангар на авиабазе 101, которая находится рядом с международным аэропортом имени Диори Хамани в Ниамее, столице Нигера.

Reuters пишет, что этот шаг российских военных ставит американские и российские войска в непосредственной близости в то время, когда военное и дипломатическое соперничество между странами становится все более ожесточенным из-за конфликта в Украине.

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Это также поднимает вопрос о судьбе американских объектов в Нигере после вывода войск США.

Чиновник резюмировал: "(Ситуация) не самая лучшая, но в краткосрочной перспективе управляемая".

США и их союзники были вынуждены вывести войска из ряда африканских стран после переворотов, которые привели к власти группы, стремящиеся дистанцироваться от западных правительств. Недавно американские войска покинули Чад, а французские войска были изгнаны из Мали и Буркина-Фасо.

В то же время Россия стремится укрепить отношения с африканскими странами, позиционируя себя, как дружественную страну без колониального багажа на континенте.

Мали, например, в последние годы стала одним из ближайших африканских союзников России, а "ЧВК Вагнер" развернула там войска для борьбы с джихадистскими повстанцами.

Американский чиновник заявил, что власти Нигера сообщили администрации президента Джо Байдена, что около 60 российских военных будут находиться в Нигере, но он не смог подтвердить эту цифру.

После переворота американские военные передислоцировали часть своих сил в Нигере с авиабазы 101 на авиабазу 201 в городе Агадез. Не сразу было понятно, какая именно американская военная техника осталась на авиабазе 101.

США построили авиабазу 201 в центральном Нигере, ее стоимость более 100 миллионов долларов. С 2018 года она используется для нанесения ударов по боевикам "Исламского государства" и филиала "Аль-Каиды" "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" (JNIM) с помощью беспилотников.

Нигер обратился с просьбой о выводе американских войск после встречи в Ниамее в середине марта, когда высокопоставленные американские чиновники выразили беспокойство, включая ожидаемое прибытие российских войск и сообщения о том, что Иран ищет в стране сырье, в том числе уран.

Хотя послание США нигерийским официальным лицам не было ультиматумом, по словам чиновника, было четко дано понять, что американские войска не могут находиться на базе с российскими войсками.

Американский генерал был направлен в Нигер, чтобы попытаться организовать профессиональный и ответственный вывод войск.

Хотя никаких решений относительно будущего американских войск в Нигере еще не принято, официальный представитель сообщил, что план состоит в том, чтобы они вернулись на базу Африканского командования США, расположенную в Германии.