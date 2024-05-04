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В Британии обжаловали законопроект о депортации нелегальных мигрантов в Руанду

Алена ИвашкивСуббота, 4 мая 2024, 02:49
В Британии обжаловали законопроект о депортации нелегальных мигрантов в Руанду
Мигранты на надувной лодке пересекают Ла-Манш, фото: Getty Images

Верховный суд Великобритании рассмотрит новый иск против принятого законопроекта о депортации нелегальных мигрантов в Руанду.

Источник:  Sky News

Детали: Отмечается, что профсоюз FDA, который объединяет британских госслужащих высшего и среднего звена, подал иск против окончательно утвержденного парламентом страны законопроекта.

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Члены профсоюза опасаются, что им будут приказывать игнорировать критические решения Европейского суда по правам человека в контексте закона о депортации искателей убежища в Руанду.

Верховный суд признал такой иск приемлемым для рассмотрения.

Начало слушаний по этому делу запланировано на начало июня.

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Предыстория: 

  • В апреле парламент Великобритании принял скорректированный закон о депортации искателей убежища в Руанду, что имеет целью снизить мотивацию мигрантов с риском для жизни пытаться попасть в Британию на небольших лодках через Ла-Манш.
  • "Остановить лодки" было одним из ключевых премьерских обещаний Риши Сунака, однако есть немало критиков принятого решения.
  • В Британии уже начали задерживать людей, которых включили в списки на депортацию.
  • Соседняя Ирландия сетует на эффект от принятия закона, заявив, что к ним через Северную Ирландию едут мигранты, которые опасаются депортации из Соединенного Королевства. При этом премьер Британии заявил, что Британия не будет принимать обратно людей, которые таким образом попали в Ирландию.

В то же время 1 мая Британия зафиксировала самое массовое прибытие мигрантов через Ла-Манш с начала 2024 года.

Темы: Великобританиядепортация
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