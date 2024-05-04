Зеленский заслушал доклады Сырского и Буданова: Владеем всеми аспектами ситуации

Президент Владимир Зеленский в субботу заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и руководителя ГУР Кирилла Буданова.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Сегодня утром был длительный доклад Александра Сырского. Главком доложил именно по нашим фронтовым позициям, конкретным действиям подразделений, конкретным направлениям. Спасибо за стойкость каждому нашему воину!

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Был также сегодня и доклад руководителя ГУР Кирилла Буданова. Владеем всеми аспектами ситуации сейчас".

Детали: Зеленский также призвал помнить о том, что "Россию можно только заставить оставить Украину в покое".

"И это – будет. Наша сила это сделает обязательно. Сила нашего народа, наша военная сила, сила нашего единства с миром, сила партнеров – сила нашей дипломатии", – сказал он.

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Зеленский подчеркнул, что Глобальный саммит мира в июне "состоится и должен стать успешным, как бы его ни пытались сорвать".

"Путин не хочет мира, он сумасшедший, и каждый день его государство делает что-то, чтобы это доказать. И чтобы преодолеть это зло, чтобы преодолеть войну, нам нужно максимальное единство мира. Вместе достигаем результатов", – подчеркнул он.