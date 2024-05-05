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Спецслужбы готовятся к российским диверсиям по всей Европе - СМИ

Ирина Кутелева, Роман ПетренкоВоскресенье, 5 мая 2024, 11:39
Спецслужбы готовятся к российским диверсиям по всей Европе - СМИ
фото с открытых источников

Европейские спецслужбы предупредили правительства своих стран, что Россия планирует диверсии по всему континенту.

Источник: Financial Times, "Европейская правда"

Детали: Представители европейских разведок считают, что РФ уже начала активнее готовить скрытые взрывы, поджоги и повреждения инфраструктуры на европейской территории, непосредственно и через подставных лиц.

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Согласно оценкам разведывательных ведомств трех европейских стран, с которыми ознакомилось издание, появляются свидетельства о подготовке более агрессивных и скоординированных усилий по проведению диверсионных действий.

Представители разведки все чаще заявляют об этой угрозе, пытаясь повысить бдительность.

"Мы оцениваем риск контролируемых государством диверсионных действий как значительно возросший", – заявил в прошлом месяце глава Федерального ведомства по охране конституции (BfV) Германии Томас Хальденванг.

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По его словам, Россия сейчас чувствует себя комфортно, проводя операции на европейской земле "с высоким потенциалом вреда".

Один высокопоставленный европейский чиновник заявил, что через службы безопасности НАТО передается информация о "четких и убедительных российских происках", которые являются скоординированными и масштабными.

Он добавил, что пришло время "повысить осведомленность и сосредоточиться" на угрозе российской агрессии на европейской земле.

Один из представителей разведки заявил, что диверсионные усилия Москвы не следует рассматривать отдельно от других операций. Он добавил, что усиление активности отражает стремление России оказывать максимальное давление "по всему фронту".

По его словам, российский правитель Владимир Путин сейчас чувствует себя "воодушевленным" и будет пытаться продвинуть линии разграничения в Европе так сильно, как только сможет, на нескольких фронтах: с помощью дезинформации, диверсий или хакерских атак.

Напомним: Впятницу Норвежская полицейская служба безопасности (PST) обнаружила, что агенты российской разведки работают в Западной Норвегии, и считает, что Россия может готовить диверсии против объектов критической инфраструктуры.

Кроме того, перед этим в Германии задержали двух немцев российского происхождения, которых подозревают в поиске потенциальных целей для проведения диверсий против немецкой поддержки Украины.

Темы: диверсантыРосcияЕС
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