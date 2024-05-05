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ГПСУ ежедневно отказывает в выезде за границу до 150 лицам

Роман ПетренкоВоскресенье, 5 мая 2024, 10:45
ГПСУ ежедневно отказывает в выезде за границу до 150 лицам
фото с fb Демченко

Пограничники по разным причинам ежедневно отказывают 120-150 людям в выезде за пределы Украины.

Источник: представитель ГПСУ Андрей Демченко

Прямая речь Демченко: "Ежедневно мы отказываем в выезде за пределы нашей страны около 120-150 лицам, которые не подпадают под категорию пропуска, которые не имеют тех необходимых документов, которые бы давали право на пересечение границы".

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Детали: Демченко допускает, что правила пересечения границы могут измениться, но советует не ждать чего-то кардинального.

Темы: Пограничная службаграницамобилизация
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