ГПСУ ежедневно отказывает в выезде за границу до 150 лицам
Воскресенье, 5 мая 2024, 10:45
Пограничники по разным причинам ежедневно отказывают 120-150 людям в выезде за пределы Украины.
Источник: представитель ГПСУ Андрей Демченко
Прямая речь Демченко: "Ежедневно мы отказываем в выезде за пределы нашей страны около 120-150 лицам, которые не подпадают под категорию пропуска, которые не имеют тех необходимых документов, которые бы давали право на пересечение границы".
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Детали: Демченко допускает, что правила пересечения границы могут измениться, но советует не ждать чего-то кардинального.