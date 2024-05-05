Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

На Пасху войска РФ сбросили взрывчатку на авто с людьми в Покровском районе

Роман ПетренкоВоскресенье, 5 мая 2024, 12:16
На Пасху войска РФ сбросили взрывчатку на авто с людьми в Покровском районе
фото: прокуратура

В воскресенье 5 мая около 09:00 войска РФ ударили в Покровском районе, ранены три человека, которые в момент обстрела находились в машине.

Источник: прокуратура Донецкой области

Детали: С минно-взрывными травмами и осколочными ранениями 68-летнего мужчину и женщин 49 и 67 лет доставлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь.

Реклама:

Предварительно, российские оккупанты применили для атаки на мирный населенный пункт FPV-дрон, снаряженный гранатой типа "Ф-1".

Темы: Донецкая областьобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW назвал стратегическую цель оккупантов в Харьковской области

фотоЭтой ночью Землю накрыла "экстремальная геомагнитная буря"

фотоNYT нашла, где в Беларуси может храниться российское ядерное оружие

Байден одобрил передачу Украине военной помощи на 400 млн долларов

В Румынии назвали, сколько украинских мужчин сбежали в эту страну от мобилизации

Зеленский ответил Фицо, который оскорбил словаков, собиравших деньги на снаряды Украине

Все новости...
Донецкая область
Россияне ударили по Дружковке и Часовому Яру: есть погибший и раненые
На фронте погиб общественный активист Дмитрий Лысенко
Донетчина под огнем оккупантов: россияне убили 3 и ранили 5 мирных жителей
Последние новости
07:49
ОВА: За сутки оккупанты 380 раз ударили по Запорожской области
07:27
видеоВ Ростовской области России на железной дороге горит цистерна с топливом
06:30
ISW назвал стратегическую цель оккупантов в Харьковской области
05:28
фотоЭтой ночью Землю накрыла "экстремальная геомагнитная буря"
04:22
Атеш: Одно из отделений 44 армейского корпуса ВС РФ отказалось атаковать Харьковщину
03:22
видеоЭтой ночью взрывы прогремели в Белгородской и Курской областях
02:13
Пентагон "буквально переворачивает небо и землю", чтобы быстро доставить оружие в Украину
01:10
Центр исследования энергетики: Украина использует 12 ГВт электрогенерации, 8 из них просит соседей
00:15
обновляетсяХарьков под ракетным обстрелом: прогремели взрывы
00:10
В прокат вышел байопик о писателях Расстрелянного возрождения "Дом "Слово": обзор
Все новости...
Реклама:
Реклама: