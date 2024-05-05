На Пасху войска РФ сбросили взрывчатку на авто с людьми в Покровском районе

В воскресенье 5 мая около 09:00 войска РФ ударили в Покровском районе, ранены три человека, которые в момент обстрела находились в машине.

Источник: прокуратура Донецкой области

Детали: С минно-взрывными травмами и осколочными ранениями 68-летнего мужчину и женщин 49 и 67 лет доставлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь.

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Предварительно, российские оккупанты применили для атаки на мирный населенный пункт FPV-дрон, снаряженный гранатой типа "Ф-1".