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Шольц в Пасхальном поздравлении вспомнил Украину

Роман ПетренкоВоскресенье, 5 мая 2024, 11:08
Шольц в Пасхальном поздравлении вспомнил Украину
фото: Bundeskanzler

Канцлер Германии Олаф Шольц в Пасхальном поздравлении пообещал поддерживать Украину столько, сколько нужно.

Источник: Шольц в Twitter

Прямая речь Шольца: "В сегодняшнюю православную Пасху мы думаем, в частности, о многих православных христианах в Украине, которые не могут праздновать этот праздник в семейном кругу и в мире".

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Детали: Шольц отметил, что Германия будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".

Темы: Шольцукраинцыпразднования
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