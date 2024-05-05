Шольц в Пасхальном поздравлении вспомнил Украину
Воскресенье, 5 мая 2024, 11:08
Канцлер Германии Олаф Шольц в Пасхальном поздравлении пообещал поддерживать Украину столько, сколько нужно.
Источник: Шольц в Twitter
Прямая речь Шольца: "В сегодняшнюю православную Пасху мы думаем, в частности, о многих православных христианах в Украине, которые не могут праздновать этот праздник в семейном кругу и в мире".
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Детали: Шольц отметил, что Германия будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".