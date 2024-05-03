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В оккупированном Бердянске прогремел взрыв и вспыхнул пожар − ГВА

Ирина БалачукПятница, 3 мая 2024, 08:46
В оккупированном Бердянске прогремел взрыв и вспыхнул пожар − ГВА
Фото из Telegram главы Бердянской военной администрации Виктории Галицыной

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области вечером 2 мая прогремел взрыв и вспыхнул масштабный пожар.

Источник: глава Бердянской военной администрации Виктория Галицына в Telegram

Прямая речь Галицыной: "Пожар в Бердянске. Около 20:20 жители Бердянска слышали взрыв, после чего огонь разгорелся локально в микрорайоне Колония".

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Детали: Глава ГВА добавила, что сейчас ждут уточненную информацию.

В то же время в соцсетях сообщают, что в этом районе расположен завод Дормаш, где ранее оккупанты ремонтировали свою военную технику.

Темы: Бердянсквзрыв
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