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Силы обороны отбили 31 атаку россиян на Авдеевском направлении − Генштаб

Ирина БалачукВторник, 7 мая 2024, 07:27
Силы обороны отбили 31 атаку россиян на Авдеевском направлении − Генштаб
Фото из Telegram Владимира Зеленского

Российские оккупанты атаковали на 7 направлениях, активнее всего на Авдеевском и Бахмутском, всего за сутки на фронте произошло 97 боевых столкновений.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 7 мая в Facebook

Дословно Генштаб: "В общем враг нанес 2 ракетных и 83 авиационных удара, совершил 101 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры".

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Детали: За прошедшие сутки оккупанты нанесли авиационные удары по населенным пунктам Гремяч Черниговской области; Алексеевка, Минаково, Белополье, Ворожба Сумской области; Золочев, Петропавловка, Боровая Харьковской области; Стельмаховка, Белогоровка Луганской области; Андреевка, Дружба, Прогресс, Старая Николаевка, Калиново, Новоалександровка, Ивановка, Новоселовка Первая, Сокол, Волчье, Евгеновка, Новопокровское, Антоновка, Водяное, Урожайное Донецкой области и Красный Маяк и Ивановка на Херсонщине.

Из артиллерии захватчики били по более чем 120 населенным пунктам Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Купянском направлении украинские воины отбили 14 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

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На Лиманском направлении Силы обороны отбили 7 атак в районах Невского, Серебрянского лесничества на Луганщине и Тернов и Ямполовки Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские воины отбили 17 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Выемка, Раздоловка, Новый, Клищеевка и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитники отбили 31 атаку в районах населенных пунктов Новоалександровка, Новопокровское, Сокол, Уманское, Яснобродовка, Нетайлово и Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать россиян в районах населенных пунктов Красногоровка, Парасковиевка, Константиновка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где оккупанты 15 раз пытались прорвать оборону украинских войск.

На Ореховском направлении захватчики 6 раз атаковали позиции защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении россияне не отказываются от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра − за прошедшие сутки осуществили 3 безуспешные атаки.

В то же время авиация Сил обороны в течение суток нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава оккупантов, подразделения ракетных войск поразили 2 артиллерийских средства россиян, а силы противовоздушной обороны уничтожили 1 управляемую авиационную ракету Х-59.

Темы: Донецкая областьАвдеевкавойнаГенштаб
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