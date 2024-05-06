Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Россияне днем нанесли удар по Константиновке в Донецкой области: ранили 4 человека

Александр ШумилинПонедельник, 6 мая 2024, 18:22
Россияне днем нанесли удар по Константиновке в Донецкой области: ранили 4 человека
скриншот

Днем 6 мая россияне атаковали Константиновку в Донецкой области, в результате чего четверо гражданских получили ранения. 

Источник: сообщение Донецкой областной прокуратуры

Дословно: "6 мая 2024 года, около 14:20, оккупационная армия РФ осуществила авиационный обстрел г. Константиновки, вероятно, использовав планирующий боеприпас "УМПБ Д-30 СМ". В эпицентре поражения оказался микрорайон с плотной жилой застройкой.

Реклама:

В результате атаки россиян на прифронтовой город четверо гражданских получили телесные повреждения различной степени тяжести".

Детали: В прокуратуре сообщили, что двух мужчин в возрасте от 34 до 53 лет доставили в больницу с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

От взрыва в Константиновке повреждены три многоквартирных жилых дома, котельная и автомобиль.

Темы: Донецкая областьРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW назвал стратегическую цель оккупантов в Харьковской области

фотоЭтой ночью Землю накрыла "экстремальная геомагнитная буря"

фотоNYT нашла, где в Беларуси может храниться российское ядерное оружие

Байден одобрил передачу Украине военной помощи на 400 млн долларов

В Румынии назвали, сколько украинских мужчин сбежали в эту страну от мобилизации

Зеленский ответил Фицо, который оскорбил словаков, собиравших деньги на снаряды Украине

Все новости...
Донецкая область
Силы обороны отбили 31 атаку россиян на Авдеевском направлении − Генштаб
Десантники 79-й бригады удерживают еще несколько позиций на окраине Новомихайловки – УП
Россияне усилили атаки на Бахмутском направлении, за сутки штурмовали 36 раз − Генштаб
Последние новости
08:23
Россияне потеряли еще более 1300 своих военных на фоне наступлений на Харьковщине
07:49
ОВА: За сутки оккупанты 380 раз ударили по Запорожской области
07:27
видеоВ Ростовской области России на железной дороге горит цистерна с топливом
06:30
ISW назвал стратегическую цель оккупантов в Харьковской области
05:28
фотоЭтой ночью Землю накрыла "экстремальная геомагнитная буря"
04:22
Атеш: Одно из отделений 44 армейского корпуса ВС РФ отказалось атаковать Харьковщину
03:22
видеоЭтой ночью взрывы прогремели в Белгородской и Курской областях
02:13
Пентагон "буквально переворачивает небо и землю", чтобы быстро доставить оружие в Украину
01:10
Центр исследования энергетики: Украина использует 12 ГВт электрогенерации, 8 из них просит соседей
00:15
обновляетсяХарьков под ракетным обстрелом: прогремели взрывы
Все новости...
Реклама:
Реклама: