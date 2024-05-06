Россияне днем нанесли удар по Константиновке в Донецкой области: ранили 4 человека

Днем 6 мая россияне атаковали Константиновку в Донецкой области, в результате чего четверо гражданских получили ранения.

Источник: сообщение Донецкой областной прокуратуры

Дословно: "6 мая 2024 года, около 14:20, оккупационная армия РФ осуществила авиационный обстрел г. Константиновки, вероятно, использовав планирующий боеприпас "УМПБ Д-30 СМ". В эпицентре поражения оказался микрорайон с плотной жилой застройкой.

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В результате атаки россиян на прифронтовой город четверо гражданских получили телесные повреждения различной степени тяжести".

Детали: В прокуратуре сообщили, что двух мужчин в возрасте от 34 до 53 лет доставили в больницу с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

От взрыва в Константиновке повреждены три многоквартирных жилых дома, котельная и автомобиль.