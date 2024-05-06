Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Россияне усилили атаки на Бахмутском направлении, за сутки штурмовали 36 раз − Генштаб

Ирина БалачукПонедельник, 6 мая 2024, 07:31
Россияне усилили атаки на Бахмутском направлении, за сутки штурмовали 36 раз − Генштаб
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

За прошедшие сутки на фронте произошло 125 боевых столкновений; в общем россияне нанесли 2 ракетных и 120 авиационных ударов, а также 89 обстреляли позиции украинских войск и населенные пункты из реактивных систем залпового огня; ночью атаковали Украину 13 БпЛА типа "Shahed" − 12 из них уничтожила ПВО.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 6 мая в Facebook

Дословно Генштаб: "За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Гремяч Черниговской области; Синьковка, Веселое, Белый Колодец, Дорошовка Харьковской области и город Харьков; Спирное, Дилиевка, Волчье, Новосадовое, Владимировка, Калиновое, Парасковиевка, Воздвиженка, Лисичное, Семеновка, Ильинка, Новоселовка Первая, Карловка, Уманское, Новоалександровка, Прогресс, Галициновка, Евгеновка, Елизаветовка, Урожайное и Старомайорское Донецкой области; Роботино Запорожской области; Крынки Херсонской области".

Реклама:

Детали: Под артиллерийским огнем были более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Купянском направлении украинские воины отбили 14 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Берестовое Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении оккупанты 6 раз атаковали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Невское Луганской области; Новосадово и Торское Донецкой области.

ВИДЕО ДНЯ

На Бахмутском направлении украинские воины отбили 36 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Спирное, Клещеевка, Выемка, Новый, Роздоловка, Ивановское и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитники отбили 31 атаку в районах населенных пунктов Новоалександровка, Новопокровское, Уманское, Яснобродовка и Нетайлово Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать россиян в районах населенных пунктов Константиновка, Красногоровка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где оккупанты 27 раз пытались прорвать оборону украинских войск.

На Ореховском направлении россияне 6 раз атаковали позиции украинских защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Роботино в Запорожской области.

На Херсонском направлении захватчики не отказываются от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра − за прошедшие сутки совершили 3 безуспешные атаки.

В то же время авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава и 4 зенитно-ракетным комплексам оккупантов.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 3 радиолокационным станциям, 2 средствам противовоздушной обороны, 2 артиллерийским средствам и 3 другим важным объектам россиян.

Темы: Донецкая областьБахмутАвдеевкавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW назвал стратегическую цель оккупантов в Харьковской области

фотоЭтой ночью Землю накрыла "экстремальная геомагнитная буря"

фотоNYT нашла, где в Беларуси может храниться российское ядерное оружие

Байден одобрил передачу Украине военной помощи на 400 млн долларов

В Румынии назвали, сколько украинских мужчин сбежали в эту страну от мобилизации

Зеленский ответил Фицо, который оскорбил словаков, собиравших деньги на снаряды Украине

Все новости...
Донецкая область
Россияне ударили 5 ракетами по Славянской ТЭС
Обстрел Дружковки: под завалами нашли тело мужчины
На Пасху войска РФ сбросили взрывчатку на авто с людьми в Покровском районе
Последние новости
07:49
ОВА: За сутки оккупанты 380 раз ударили по Запорожской области
07:27
видеоВ Ростовской области России на железной дороге горит цистерна с топливом
06:30
ISW назвал стратегическую цель оккупантов в Харьковской области
05:28
фотоЭтой ночью Землю накрыла "экстремальная геомагнитная буря"
04:22
Атеш: Одно из отделений 44 армейского корпуса ВС РФ отказалось атаковать Харьковщину
03:22
видеоЭтой ночью взрывы прогремели в Белгородской и Курской областях
02:13
Пентагон "буквально переворачивает небо и землю", чтобы быстро доставить оружие в Украину
01:10
Центр исследования энергетики: Украина использует 12 ГВт электрогенерации, 8 из них просит соседей
00:15
обновляетсяХарьков под ракетным обстрелом: прогремели взрывы
00:10
В прокат вышел байопик о писателях Расстрелянного возрождения "Дом "Слово": обзор
Все новости...
Реклама:
Реклама: