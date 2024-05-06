Россияне усилили атаки на Бахмутском направлении, за сутки штурмовали 36 раз − Генштаб

За прошедшие сутки на фронте произошло 125 боевых столкновений; в общем россияне нанесли 2 ракетных и 120 авиационных ударов, а также 89 обстреляли позиции украинских войск и населенные пункты из реактивных систем залпового огня; ночью атаковали Украину 13 БпЛА типа "Shahed" − 12 из них уничтожила ПВО.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 6 мая в Facebook

Дословно Генштаб: "За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Гремяч Черниговской области; Синьковка, Веселое, Белый Колодец, Дорошовка Харьковской области и город Харьков; Спирное, Дилиевка, Волчье, Новосадовое, Владимировка, Калиновое, Парасковиевка, Воздвиженка, Лисичное, Семеновка, Ильинка, Новоселовка Первая, Карловка, Уманское, Новоалександровка, Прогресс, Галициновка, Евгеновка, Елизаветовка, Урожайное и Старомайорское Донецкой области; Роботино Запорожской области; Крынки Херсонской области".

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Детали: Под артиллерийским огнем были более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Купянском направлении украинские воины отбили 14 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Берестовое Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении оккупанты 6 раз атаковали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Невское Луганской области; Новосадово и Торское Донецкой области.

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На Бахмутском направлении украинские воины отбили 36 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Спирное, Клещеевка, Выемка, Новый, Роздоловка, Ивановское и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитники отбили 31 атаку в районах населенных пунктов Новоалександровка, Новопокровское, Уманское, Яснобродовка и Нетайлово Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать россиян в районах населенных пунктов Константиновка, Красногоровка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где оккупанты 27 раз пытались прорвать оборону украинских войск.

На Ореховском направлении россияне 6 раз атаковали позиции украинских защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Роботино в Запорожской области.

На Херсонском направлении захватчики не отказываются от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра − за прошедшие сутки совершили 3 безуспешные атаки.

В то же время авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава и 4 зенитно-ракетным комплексам оккупантов.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 3 радиолокационным станциям, 2 средствам противовоздушной обороны, 2 артиллерийским средствам и 3 другим важным объектам россиян.