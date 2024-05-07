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В ближайшие дни в Украине без осадков

Ирина БалачукВторник, 7 мая 2024, 12:22
В ближайшие дни в Украине без осадков
Фото иллюстративное с pixabay.com

В ближайшие двое суток в Украине без осадков, лишь местами в среду возможны кратковременные дожди.

Источник: Укргидрометцентр, Интерфакс-Украина 

Дословно УГМЦ: "8 мая в Карпатах, на Закарпатье и в Крыму, ночью и в южных, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории и 9-10 мая в Украине преимущественно без осадков".

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Детали: 8 мая ночью 1-6° тепла, в северных, большинстве западных и Винницкой областях на поверхности почвы заморозки 0-5°, на юге, юго-востоке и Закарпатье 8-13° тепла, днем в Украине 13-18°. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с.

В Киеве вереду без осадков, ночью 4-6° тепла, днем 14-16°, ветер северный, 7-12 м/с. 

 
Погода 8 мая 
Скриншот С meteo.gov.ua

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, самая высокая температура днем 8 мая в Киеве была в 1907 году − 28,2° тепла, самая низкая ночью − 0,5° тепла в 1953 году.

ВИДЕО ДНЯ

В четверг в Украине без осадков, ночью в южной части и на Закарпатье 4-9°, на остальной территории 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°, днем 12-17° тепла, на юго-западе до 21°, на северо-востоке страны 9-14°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В Киеве в четверг без осадков, ночью 3-5° тепла, днем 12-14°, ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

 
Погода 9 мая 
Скриншот С meteo.gov.ua

Темы: погода
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