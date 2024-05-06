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В Украине прогнозируют дожди с грозами и шквальный ветер

Алена МазуренкоПонедельник, 6 мая 2024, 12:35
В Украине прогнозируют дожди с грозами и шквальный ветер
ФОТО: TORTUGABACKPACKS

Синоптики прогнозируют 7 мая в Украине дождь с грозами, а температура воздуха днем будет колебаться в пределах 20 градусов тепла.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "Воздушная масса с севера обусловит снижение температуры воздуха в западных, северных областях и в Винницкой области до +16 +20 градусов.

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На остальной территории Украины во вторник теплая погода еще задержится.

Холодный атмосферный фронт, который будет пересекать территорию Украины, 7-го мая принесет дожди с грозами.

Разве что в Крыму и Приазовье осадки завтра маловероятны".

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Детали: Юго-западный и западный ветер будет в ближайшие сутки порывистым, иногда даже со штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду.

В дальнейшем воздух будет в Украине везде свежим, днем +14+20 градусов, а в середине недели возможны заморозки.

В Киеве 7-го мая ожидается периодически дождь с грозой. Температура воздуха завтра снизится и в течение дня составит +17+19 градусов. Западный ветер в столице ожидается порывистым.

Темы: погодаУкраина
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