У найближчі дні в Україні без опадів

У найближчі дві доби в Україні без опадів, лише подекуди у середу можливі короткочасні дощі.

Джерело: Укргідрометцентр, Інтерфакс-Україна

Дослівно УГМЦ: "8 травня в Карпатах, на Закарпатті та в Криму, вночі і у південних, східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях короткочасні дощі, місцями грози, на решті території, 9-10 травня в Україні переважно без опадів".

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Деталі: 8 травня вночі 1-6° тепла, в північних, більшості західних і Вінницькій областях на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, на півдні, південному сході та Закарпатті 8-13° тепла, удень України 13-18°. Вітер переважно північний, 7-12 м/с.

У Києві вереду без опадів, вночі 4-6° тепла, вдень 14-16°, вітер північний, 7-12 м/с.

Погода 8 травня Скриншот з meteo.gov.ua

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 8 травня в Києві була у 1907 році − 28,2° тепла, найнижча вночі − 0,5° тепла у 1953 році.



У четвер в Україні без опадів, уночі в південній частині та на Закарпатті 4-9°, на решті території 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, удень 12-17° тепла, на південному заході до 21°, на північному сході країни 9-14°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.



У Києві у четвер без опадів, вночі 3-5° тепла, вдень 12-14°, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

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