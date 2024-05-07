Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Пашинян рассказал, почему не поехал на "инаугурацию" Путина

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцВторник, 7 мая 2024, 19:14
Пашинян рассказал, почему не поехал на инаугурацию Путина
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Фото: Getty Images

На пресс-конференции в Ереване премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что не поехал на "инаугурацию" кремлевского правителя Владимира Путина, потому что не получил приглашения.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на News.am

Детали: Пашинян сказал, что не получал приглашения от российской стороны на мероприятие Путина.

Реклама:

"Я получил приглашение от президента Турции Эрдогана принять участие в инаугурации, но от президента России Владимира Путина не получал", – отметил
армянский премьер.

Он также указал, что сегодняшняя пресс-конференция является не менее важной, чем мероприятие в Москве.

"Очевидно, что мы обсуждаем очень важные вопросы", – отметил Пашинян.

ВИДЕО ДНЯ

Он также прокомментировал свое нежелание ехать в Москву на празднование 9 мая.

"Я принял участие в мероприятии 9 мая прошлого года и не думаю, что должен участвовать каждый год... Для вас не казалось бы странным, чтобы руководитель Армении ежегодно присутствовал на параде 9 мая?", – отметил Пашинян.

По данным СМИ, на "инаугурацию" Путина во вторник решили прийти дипломаты Франции, Греции, Кипра, Мальты, Венгрии и Словакии.

Руководитель дипломатии ЕС Жозеп Боррель дал странам Евросоюза рекомендацию не отправлять своих представителей на "инаугурацию".

Впоследствии в Еврокомиссии объяснили, почему некоторые страны ЕС все-таки послали представителей на "инаугурацию".

Темы: АрменияПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский ветировал закон об увольнении за неинформирование о родственниках в РФ и в оккупации

С 16:00 снова применяются графики стабилизационных отключений – ДТЭК

Россияне кассетными боеприпасами обстреляли Волчанскую громаду: среди раненых глава МВА

фотоНа Закарпатье при проверке документов мужчина стрелял в полицейского

Свириденко отменяет указ о бронировании Glovo и Favbet

В ГПСУ объяснили, что изменится для мужчин при пересечении границы с 18 мая

Все новости...
Армения
Премьер Армении не приедет на "инаугурацию" Путина
Блинкен провел разговор с лидерами Армении и Азербайджана
"Миротворцы" РФ начали выходить из Карабаха, который контролирует Азербайджан - СМИ
Последние новости
18:26
Российские войска обстреляли Херсон, пострадали два человека
18:23
Орбан расстроен, что из-за покушения на Фицо Венгрия теперь должна "бороться за мир" в одиночку
18:18
Ахиллес с Харьковщины: Россиянам надо было проверить, как мы здесь зарылись. Приоритетом остается Донетчина и Луганщина
18:06
Генштаб: Сейчас наибольшая активность врага на Покровском направлении
17:43
Дания выделяет новый пакет военной помощи Украине на €750 млн: в нем ПВО и артиллерия
17:42
За два года ЕБРР предоставил Украине 4 миллиарда евро, поддерживая энергосектор
17:17
Зеленский ветировал закон об увольнении за неинформирование о родственниках в РФ и в оккупации
16:56
Первые "теплокровные" динозавры могли появиться 180 миллионов лет назад – ученые
16:52
Ребров огласил список футболистов, которые будут готовиться к Евро-2024
16:51
Вучич предположил, что Украина присоединится к ЕС раньше балканских стран
Все новости...
Реклама:
Реклама: