Пашинян рассказал, почему не поехал на "инаугурацию" Путина

На пресс-конференции в Ереване премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что не поехал на "инаугурацию" кремлевского правителя Владимира Путина, потому что не получил приглашения.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на News.am

Детали: Пашинян сказал, что не получал приглашения от российской стороны на мероприятие Путина.

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"Я получил приглашение от президента Турции Эрдогана принять участие в инаугурации, но от президента России Владимира Путина не получал", – отметил

армянский премьер.

Он также указал, что сегодняшняя пресс-конференция является не менее важной, чем мероприятие в Москве.

"Очевидно, что мы обсуждаем очень важные вопросы", – отметил Пашинян.

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Он также прокомментировал свое нежелание ехать в Москву на празднование 9 мая.

"Я принял участие в мероприятии 9 мая прошлого года и не думаю, что должен участвовать каждый год... Для вас не казалось бы странным, чтобы руководитель Армении ежегодно присутствовал на параде 9 мая?", – отметил Пашинян.

По данным СМИ, на "инаугурацию" Путина во вторник решили прийти дипломаты Франции, Греции, Кипра, Мальты, Венгрии и Словакии.

Руководитель дипломатии ЕС Жозеп Боррель дал странам Евросоюза рекомендацию не отправлять своих представителей на "инаугурацию".

Впоследствии в Еврокомиссии объяснили, почему некоторые страны ЕС все-таки послали представителей на "инаугурацию".