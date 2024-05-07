Пашинян розповів, чому не поїхав на "інавгурацію" Путіна

На пресконференції у Єревані прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян розповів, що не поїхав на "інавгурацію" кремлівського правителя Владіміра Путіна, бо не отримав запрошення.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на News.am

Деталі: Пашинян сказав, що не отримував запрошення від російської сторони на захід Путіна.

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"Я отримав запрошення від президента Туреччини Ердогана взяти участь в інавгурації, але від президента Росії Володимира Путіна не отримував", – зазначив вірменський прем’єр.

Він також вказав, що сьогоднішня пресконференція є не менш важливою, ніж захід у Москві.

"Очевидно, що ми обговорюємо дуже важливі питання", – зазначив Пашинян.

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Він також прокоментував своє небажання їхати в Москву на святкування 9 травня.

"Я взяв участь у заході 9 травня минулого року і не думаю, що маю брати участь щороку… Для вас не здавалося б дивним, щоб керівник Вірменії щороку був присутній на параді 9 травня?", – зауважив Пашинян.

За даними ЗМІ, на "інавгурацію" Путіна у вівторок вирішили прийти дипломати щонайменше шести країн ЄС - Франції, Греції, Кіпру, Мальти, Угорщини та Словаччини.

Керівник дипломатією ЄС Жозеп Боррель дав країнам Євросоюзу рекомендацію не відправляти своїх представників на "інавгурацію".

Згодом у Єврокомісії пояснили, чому деякі країни ЄС все ж послали представників на "інавгурацію".