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Польша подняла в воздух истребители из-за российского самолета над Балтийским морем 

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцВторник, 7 мая 2024, 20:38

6 мая Польша поднимала в небо авиацию, чтобы перехватить российский военный самолет Ил-20 над Балтийским морем.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Оперативное командование Вооруженных сил Польши

Детали: Согласно информации польских военных, 6 мая пара МиГ-29, дежурившая с 22-й базы тактической авиации в Мальборке, перехватила и визуально идентифицировала самолет РФ Ил-20.

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Как отметили в командовании, российский Ил-20 взлетел с аэродрома в Калининградской области и выполнял полет в международном пространстве над Балтийским морем, выполняя разведывательную миссию.

Самолет не залетал на территорию над польскими территориальными водами.

В командовании добавили, что этот же самолет был перехвачен 3 мая парой польских F-16.

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Напомним: Немецкие истребители Eurofighter, которые дислоцируются на авиабазе Лааге, 26 апреля поднимались в воздух для перехвата российского разведывательного самолета Ил-20 над Балтийским морем.

В 2023 году военно-воздушные силы НАТО в Европе более 300 раз поднимались в воздух для перехвата российских военных самолетов, которые приближались к воздушному пространству Альянса, причем большинство перехватов происходило над Балтийским морем.

Темы: ПольшаРосcия
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