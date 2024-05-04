В Варшаве в ДТП погибли двое украинцев

В Варшаве в результате ДТП в пятницу погибли, предположительно, двое граждан Украины и один гражданин Беларуси.

Источник: RMF24 со ссылкой на представителя Окружной прокуратуры в Варшаве Шимона Банну

Детали: Банна сообщил, что ДТП произошло в районе Вилянув. Автомобиль, который врезался в дерево, сразу же загорелся.

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Кроме пожарных, на месте происшествия работали сотрудники полиции под наблюдением прокурора.

В субботу Банна сообщил, что прокурор Урсинской районной прокуратуры Варшавы провел осмотр места аварии, в результате которой погибли трое мужчин – вероятнее всего, двое граждан Украины и один гражданин Беларуси.

Предварительные выводы указывают на то, что причиной аварии стало превышение скорости и, как следствие, потеря контроля над автомобилем BMW. Дело будет расследоваться как убийство по неосторожности и причинение смертельного дорожно-транспортного происшествия.