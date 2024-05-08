Россия атаковала 55 ракетами и 21 "Шахедом", 59 целей уничтожила ПВО − Олещук
Ночью 8 мая российские войска атаковали Украину 55 ракетами различных типов и 21 ударным дроном, 59 вражеских воздушных целей удалось уничтожить.
Источник: командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук в Telegram
Прямая речь Олещука: "В ночь на 8 мая 2024 года российские оккупанты нанесли комбинированный удар ракетами различных типов и ударными БпЛА. В общем враг применил 76 средств воздушного нападения − 55 ракет и 21 ударный беспилотник".
Детали: Оккупанты выпустили по Украине:
- 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал" (пуск из Тамбовской области России);
- 2 баллистические ракеты "Искандер-М" (с ВОТ Крыма);
- 4 крылатые ракеты "Калибр" (из акватории Черного моря);
- 45 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков Саратовская области РФ, акватория Каспийского моря);
- 1 крылатую ракету "Искандер-К" (из Крыма);
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 (из оккупированной территории Запорожской области);
- 21 ударный БпЛА типа "Shahed-131/136" (из районов Приморско-Ахтарск, Курская область РФ).
По словам Олещука, силы ПВО смогли уничтожить 33 крылатые ракеты Х-101/Х-555; 4 крылатые ракеты "Калибр"; 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 и 20 "Шахедов".
"К отражению воздушного нападения противника привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные войска Воздушных Сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины", − подытожил Олещук.
Предыстория:
- В ночь на среду Россия устроила по Украине ракетный удар. Во всех областях страны была объявлена воздушная тревога.
- В Киеве не зафиксировано пострадавших людей и разрушений. Все воздушные цели в районе столицы уничтожила противовоздушная оборона.
- Оккупанты атаковали объекты генерации и передачи электроэнергии в шести областях: Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях. Россияне били по трем теплоэлектростанциям ДТЭК, серьезно повредив оборудование.
- В результате российской ракетной атаки в Броварах Киевской области возник пожар на объекте гражданской инфраструктуры, есть попадание и в Винницкой области.
- Российские оккупанты во время ночной ракетной атаки повредили объект критической инфраструктуры, 13 жилых домов и десятки гаражей в Кировоградской области, ранение получил ребенок, есть попадания и в Полтавской области.