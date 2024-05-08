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Россия атаковала 55 ракетами и 21 "Шахедом", 59 целей уничтожила ПВО − Олещук

Ирина БалачукСреда, 8 мая 2024, 08:42
Россия атаковала 55 ракетами и 21 Шахедом, 59 целей уничтожила ПВО − Олещук
Фото иллюстративное из Facebook Генштаба

Ночью 8 мая российские войска атаковали Украину 55 ракетами различных типов и 21 ударным дроном, 59 вражеских воздушных целей удалось уничтожить.

Источник: командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук в Telegram

Прямая речь Олещука: "В ночь на 8 мая 2024 года российские оккупанты нанесли комбинированный удар ракетами различных типов и ударными БпЛА. В общем враг применил 76 средств воздушного нападения − 55 ракет и 21 ударный беспилотник".

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Детали: Оккупанты выпустили по Украине:

  • 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал" (пуск из Тамбовской области России);
  • 2 баллистические ракеты "Искандер-М" (с ВОТ Крыма);
  • 4 крылатые ракеты "Калибр" (из акватории Черного моря);
  • 45 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков Саратовская области РФ, акватория Каспийского моря);
  • 1 крылатую ракету "Искандер-К" (из Крыма);
  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 (из оккупированной территории Запорожской области);
  • 21 ударный БпЛА типа "Shahed-131/136" (из районов Приморско-Ахтарск, Курская область РФ).

По словам Олещука, силы ПВО смогли уничтожить 33 крылатые ракеты Х-101/Х-555; 4 крылатые ракеты "Калибр"; 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 и 20 "Шахедов".

"К отражению воздушного нападения противника привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные войска Воздушных Сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины", − подытожил Олещук.

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Темы: Шахедракетный ударВоздушные силы ВСУ
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