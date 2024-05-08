В Литве заявили, что готовы отправить войска в Украину для учений, но Киев не просил

Литва готова направить свои войска для проведения учений на территории Украины, но официальный Киев еще не направлял соответствующую просьбу.

Источник: глава литовского правительства Ингрида Шимоните в комментарии Financial Times, сообщает "Европейская правда"

Детали: Шимоните отметила, что у нее есть разрешение парламента направить войска в Украину для обучения, что ранее предложило ее правительство, но Киев еще не просил об этом.

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Шимоните признала, что Россия расценит это как провокацию. Но, по словам литовского премьера, "если бы мы думали только об ответе России, мы бы не смогли ничего прислать".

"Каждую вторую неделю вы слышите, что кого-то собираются расстрелять из ядерного оружия", – сказала Шимоните.

На этой неделе Россия заявила о проведении учений с тактическим ядерным оружием в ответ на комментарии Эмманюэля Макрона о потенциальной отправке войск в Украину.

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Шимоните усомнилась, что РФ на самом деле применит ядерное оружие против Украины, поскольку радиоактивные осадки также коснутся и российской территории. "Обычно ветер дует с запада на восток", – отметила она.

По словам главы литовского правительства, Россия усилила нападения на украинскую гражданскую инфраструктуру, такую как электростанции, школы и больницы. "Россия пытается спровоцировать новую волну людей, которые сбегут из Украины из-за отсутствия базовых условий и услуг", – сказала премьер-министр Литвы.

Президент Литвы Гитанас Науседа, со своей стороны, поддерживает дискуссии о возможной отправке иностранных войск в Украину для учений.

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