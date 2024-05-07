Bloomberg: Президент Литвы призвал к улучшению отношений с Китаем

Издание Bloomberg пишет, что президент Литвы Гитанас Науседа призвал к улучшению отношений с Китаем после того, как три года назад открытие торгового представительства с Тайванем спровоцировало разрыв между странами.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg

Детали: Литовский президент указал, что хотя он считает создание торгового представительства "в принципе положительным", оно должно использовать слово "Тайбэй", а не "Тайвань" в соответствии с международными стандартами, чтобы разрядить напряженность в отношениях с Китаем.

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"Это может послужить сигналом со стороны Литвы для нормализации дипломатических отношений с Китаем", – отметил Науседа.

Три года назад Литва разрешила открыть представительство Тайваня в Вильнюсе, а Китай в ответ временно понизил дипломатические отношения с Литвой и фактически обрушил торговлю китайских и литовских компаний.

Напомним: На этой неделе министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал коалицию стран бороться против "экономического принуждения", имея в виду Китай. А Науседа в свою очередь призвал Вильнюс снизить напряженность.

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"Все шаги должны включать диалог на основе взаимоуважения со всеми заинтересованными сторонами и согласовываться как с Тайванем, так и с Китаем", – добавил он.

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