В Литві заявили, що готові відправити війська в Україну для навчань, але Київ не просив

Литва готова направити свої війська для проведення навчань на території України, але офіційний Київ ще не скеровував відповідне прохання.

Джерело: глава литовського уряду Інгріда Шимоніте в коментарі Financial Times, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Шимоніте відзначила, що у неї є дозвіл парламенту надіслати війська в Україну для навчання, що раніше запропонував її уряд, але Київ ще не просив про це.

Реклама:

Шимоніте визнала, що Росія розцінить це як провокацію. Але, за словами литовської прем’єрки, "якби ми думали лише про відповідь Росії, ми б не змогли нічого надіслати".

"Кожного другого тижня ви чуєте, що когось збираються розстріляти з ядерної зброї", – сказала Шимоніте.

Цього тижня Росія заявила про проведення навчання з тактичною ядерною зброєю у відповідь на коментарі Емманюеля Макрона про потенційну відправку військ в Україну.

ВІДЕО ДНЯ

Шимоніте засумнівалася, що РФ насправді застосує зброю проти України, оскільки радіоактивні опади також торкнуться і російської території. "Зазвичай вітер дме із заходу на схід", – зауважила вона.

За словами глави литовського уряду, Росія посилила напади на українську цивільну інфраструктуру, таку як електростанції, школи та лікарні. "Росія намагається спровокувати нову хвилю людей, які втечуть з України через відсутність базових умов і послуг", – сказала прем’єр-міністерка Литви.

Президент Литви Гітанас Науседа, зі свого боку, підтримує дискусії про можливу відправку іноземних військ в Україну для навчань.

Читайте також: Макрон без червоних ліній: що стоїть за ідеєю президента Франції про війська НАТО в Україні