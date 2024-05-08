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В Литві заявили, що готові відправити війська в Україну для навчань, але Київ не просив

Христина Бондарєва, Олександр ШумілінСереда, 8 травня 2024, 11:50
В Литві заявили, що готові відправити війська в Україну для навчань, але Київ не просив
Фото: Getty Images

Литва готова направити свої війська для проведення навчань на території України, але офіційний Київ ще не скеровував відповідне прохання.

Джерело: глава литовського уряду Інгріда Шимоніте в коментарі Financial Times, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Шимоніте відзначила, що у неї є дозвіл парламенту надіслати війська в Україну для навчання, що раніше запропонував її уряд, але Київ ще не просив про це.

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Шимоніте визнала, що Росія розцінить це як провокацію. Але, за словами литовської прем’єрки, "якби ми думали лише про відповідь Росії, ми б не змогли нічого надіслати".

"Кожного другого тижня ви чуєте, що когось збираються розстріляти з ядерної зброї", – сказала Шимоніте.

Цього тижня Росія заявила про проведення навчання з тактичною ядерною зброєю у відповідь на коментарі Емманюеля Макрона про потенційну відправку військ в Україну.

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Шимоніте засумнівалася, що РФ насправді застосує зброю проти України, оскільки радіоактивні опади також торкнуться і російської території. "Зазвичай вітер дме із заходу на схід", – зауважила вона.

За словами глави литовського уряду, Росія посилила напади на українську цивільну інфраструктуру, таку як електростанції, школи та лікарні. "Росія намагається спровокувати нову хвилю людей, які втечуть з України через відсутність базових умов і послуг", – сказала прем’єр-міністерка Литви.

Президент Литви Гітанас Науседа, зі свого боку, підтримує дискусії про можливу відправку іноземних військ в Україну для навчань.

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Теми: Литваарміявійна
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