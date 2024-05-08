Россия пригрозила Франции ударить по ее войскам, если они зайдут в Украину

8 мая спикер МИД России Мария Захарова заявила журналистам, что если президент Франции Эмманюэль Макрон отправит в Украину войска, то россияне будут считать их законными целями.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters

Детали: В феврале Макрон вызвал споры, заявив, что не может исключить развертывание иностранных сухопутных войск в Украине в будущем. Французский лидер предупредил, что если Россия победит в Украине, то доверие к Европе будет сведено к нулю.

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"Характерно, что сам Макрон объясняет эту риторику желанием создать для России некую "стратегическую неопределенность… Должны его разочаровать – для нас ситуация выглядит более чем определенной", – заявила журналистам Захарова.

"Если французы появятся в зоне конфликта, они неизбежно станут мишенью для российских вооруженных сил. Мне кажется, что у Парижа уже есть доказательства этого", – добавила она.

По словам Захаровой, Россия уже видит рост французских граждан среди погибших в Украине.

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Накануне Россия вызвала посла Франции в Москве, чтобы осудить "провокационную" политику Парижа.

Бурную реакцию РФ вызвали заявления французского президента Эмманюэля Макрона, недавно возобновившего обсуждениевозможности введения иностранных войск в Украину.

Франция осудила вызов своего посла в МИД РФ, заявив, что Москва использует "тактику устрашения".

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