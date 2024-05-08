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Избранный президент Словакии готов к "мирным переговорам" между Украиной и РФ в Братиславе

Ирина Кутелева, Александр ШумилинСреда, 8 мая 2024, 17:33
Избранный президент Словакии готов к мирным переговорам между Украиной и РФ в Братиславе
Фото: Getty Images

Избранный президент Словакии Петер Пеллегрини заявил о необходимости "мирных переговоров" между Украиной и РФ, отметив, что готов предложить Братиславу как площадку для них.

Источник: заявление Пеллегрини, которое приводит Aktuality, сообщает "Европейская правда"

Детали: По его словам, перед европейскими политиками, в том числе словацкими, стоит фундаментальный вызов - обеспечить мир в Украине, а затем и в Европе, чтобы не допустить реализации трагических сценариев.

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Пеллегрини отметил, что 79 лет без войны привели к определенной девальвации самого понятия мира, поэтому в мире воспринимают его как должное.

"К сожалению, сейчас мы видим, что это не так. В контексте войны в Украине, пушки медленно начинают звенеть в других частях Европы и мира. Говорят о введении войск непосредственно в российско-украинскую войну, многие разрабатывают планы военного конфликта, а дипломатия становится жестче в своей лексике", – сказал избранный словацкий президент.

Он отметил необходимость говорить о "о прекращении огня, о мирных сценариях", а также "активизировать дипломатию".

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Оружие же, по словам Пеллегрини, надо рассматривать "как крайнее средство".

Он также сказал, что в случае необходимости предложит Братиславу, которая имеет опыт проведения подобных саммитов, для мирных переговоров.

Напомним, словацкий премьер Роберт Фицо, соратником которого является Пеллегрини, неоднократно отличался скандальными заявлениями относительно войны РФ против Украины.

В частности, во вторую годовщину военного вторжения России в Украину в феврале Фицо заявил, что война началась в 2014 году "с разгула украинских неонацистов". Он утверждал, что стратегия Запада в отношении конфликта не работает, что на войне гибнут славяне, а Запад наблюдает за этим, не имея мирного плана от Европейского Союза.

Также он говорил, что Россия не вернет оккупированные ею Крым и Донбасс Украине.

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Темы: СловакияРосcия
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