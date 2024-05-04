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В одном из пунктов пропуска на границе со Словакией не пропускают грузовики

Катерина ТищенкоСуббота, 4 мая 2024, 22:50
В одном из пунктов пропуска на границе со Словакией не пропускают грузовики
пункт пропуска «Вишне Немецкое», фото: Закарпатская таможня

На словацком пункте пропуска "Вишне Немецкое" вышел из строя сканер, в связи с чем словацкая сторона прекратила принимать к таможенному оформлению грузовики.

Источник: Государственная таможенная служба Украины

Детали: Из-за этого с украинской стороны границы, на таможенном посту "Ужгород автомобильный", также временно прекратили оформление и пропуск крупногабаритных транспортных средств.

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В таможенной службе отметили, что в соответствии с действующей технологией таможенного оформления Словакии все транспортные средства, которые следуют на территорию страны с грузом, подлежат обязательному сканированию на их стороне.

Сроки завершения ремонта стационарной системы неизвестны, поэтому перевозчиков просят по возможности использовать для пересечения границы другие пункты пропуска.

Темы: Словакияграница
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