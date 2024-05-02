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Словацкий премьер заверил, что словаки в Украине воевать не будут

Иванна Костина, Евгений КизиловЧетверг, 2 мая 2024, 18:19
Словацкий премьер заверил, что словаки в Украине воевать не будут
роберт фицо. фото: Getty Images

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, "нога словацкого солдата" никогда не переступит границу с Украиной.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality

Детали: Роберт Фицо исключил отправку словацких солдат в Украину. Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству в четверг в ответ на заявления президента Франции Эммануэля Макрона.

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"Украина не является членом НАТО. Словакия не имеет ничего общего с войной в Украине, и я посылаю очень четкий сигнал всей Словакии, что независимо от того, кто нас о чем-то просит, нога словацкого солдата не пересечет словацко-украинскую границу", – подытожил он.

Относительно заявления президента Франции, Фицо отметил, что это должно быть двусторонним делом. "Суверенные высказывания суверенных политиков являются сугубо делом Франции, а не Словакии", – добавил он.

По его словам, такого рода заявления являются шагом к третьей мировой войне.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил изданию The Economist, что не исключает введения войск в Украину. По его словам, этот вопрос "легитимно" возникнет, если Россия прорвет линию фронта и Киев попросит о такой помощи.

Ранее Макрон заявлял, что готов обсудить использование французского ядерного оружия как части "надежной европейской обороны" от угроз со стороны России.

Темы: СловакияУкраинавойнаВооруженные силы
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