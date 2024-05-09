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США готовят новый пакет помощи для Украины

Ирина Балачук, Андрей СинявскийЧетверг, 9 мая 2024, 10:01
США готовят новый пакет помощи для Украины
Фото иллюстративное с pixabay.com

Соединенные Штаты работают над подготовкой нового пакета оборонной помощи для Украины в рамках утвержденного финансирования.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на брифинг спикера Государственного департамента Мэтью Миллера

Прямая речь Миллера: "Мы работаем над другими пакетами. Я думаю, вы можете ожидать, что мы вернемся к тому темпу, в котором находились до перерыва в финансировании".

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Детали: Издание отмечает, что спикер не уточнил, когда администрация президента может объявить об этой помощи.

Предыстория:

  • Накануне глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что пока рано говорить об эффекте на поле боя от предоставленного Украине финансирования и нужно время, чтобы Киев смог получить некоторые из выделенных возможностей.
  • Президент США Джо Байден 24 апреля подписал принятый Конгрессом пакет законодательства с почти 61 миллиардом долларов помощи Украине и другим союзникам США. Сразу после этого США объявили о пакете военной помощи Украине стоимостью 1 миллиард долларов.
  • В США ранее выразили надежду, что новая американская военная помощь, разблокированная после решения Конгресса, поможет Вооруженным силам Украины со временем вернуть инициативу на поле боя, но широкомасштабное украинское наступление в ближайшее время маловероятно.
  • Кроме того, по данным NYT, в США считают маловероятным обвал обороны Украины.

Темы: СШАпомощь Украине
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