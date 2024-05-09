США готовят новый пакет помощи для Украины

Соединенные Штаты работают над подготовкой нового пакета оборонной помощи для Украины в рамках утвержденного финансирования.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на брифинг спикера Государственного департамента Мэтью Миллера

Прямая речь Миллера: "Мы работаем над другими пакетами. Я думаю, вы можете ожидать, что мы вернемся к тому темпу, в котором находились до перерыва в финансировании".

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Детали: Издание отмечает, что спикер не уточнил, когда администрация президента может объявить об этой помощи.

Предыстория: